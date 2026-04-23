Кто и как осуществляет проверку и на что обращают внимание?

Как правило, военный может уволиться, если нужно ухаживать за родителями с инвалидностью I и II группы. В рапорт и пакет документов, содержащий акт проверки семейного положения. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал руководитель практики военного права АО Investment Lawyer Group Сергей Бондаренко.

В случае отсутствия других близких членов семьи первой и второй степени родства, которые могли бы осуществлять уход, военный имеет право уволиться со службы. Проверка происходит по месту его регистрации. Служащий подает командиру рапорт, в котором пишет просьбу, чтобы он направил соответствующее заявление на его ТЦК. Тогда ответственные лица идут и делают проверку.

Сергей Бондаренко Руководитель практики военного права АО Investment Lawyer Group Комиссия смотрит на состояние отца или матери, на материальное состояние семьи, опрашивают соседей: кто там проживал, как долго. Действительно ли этот военнослужащий проживает, или нет. Спрашивают у родителей документы о наличии других лиц, которые могут быть членами семьи первой или второй степени родства. И уже после того составляется акт, в котором будет подтверждение: или имеются другие близкие родственники, или нет.

Другой вариант, как просить ТЦК о выдаче акта проверки семейного положения – это через личное обращение самого лица, которая нуждается в уходе, то есть отца или матери военного. Человек обращается с заявлением в ТЦК, который мобилизовал ее сына, и требует соответствующую проверку.

Комиссия обращает особое внимание на наличие или отсутствие других членов семьи первой или второй степени родства. То есть представители ТЦК могут спросить, есть ли у человека, который нуждается в уходе, родные братья или сестры, или другие дети, кроме военного. То есть определяют наличие всех членов семьи, которые могли бы ухаживать за человеком с инвалидностью.

Стоит отметить! В Семейном праве определено, что родственниками первой степени родства считаются ближайшие члены семьи: родители, дети и муж или жена. Ко второй степени относятся родные братья и сестры, а также бабушка, дедушка и внуки.

Во время проверки также проверяется место регистрации лица, нуждающегося в уходе, и самого военнослужащего.

Важно, что от правильно составленного акта зависит дальнейшая возможность уволиться со службы.

