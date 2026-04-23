Хто і як здійснює перевірку та на що звертають увагу?
Як правило, військовий може звільнитися, якщо потрібно доглядати батьків з інвалідністю І і ІІ групи. У рапорт і пакет документів, що містить акт перевірки сімейного стану. Про це в коментарі 24 Каналу розповів керівник практики військового права АО Investment Lawyer Group Сергій Бондаренко.
У разі відсутності інших близьких членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення, які б могли здійснювати догляд, військовий має право звільнитися зі служби. Перевірка відбувається за місцем його реєстрації. Службовець подає командиру рапорт, в якому пише прохання, щоб він направив відповідну заяву на його ТЦК. Тоді відповідальні особи йдуть і роблять перевірку.
Комісія дивиться на стан батька чи матері, на матеріальний стан родини, опитують сусідів: хто там проживав, як довго. Чи дійсно цей військовослужбовець проживає, чи ні. Запитують у батьків документи про наявність інших осіб, які можуть бути членами сім'ї першого чи другого ступеня споріднення. І вже після того складається акт, в якому буде підтвердження: або наявні інші близькі родичі, чи ні.
Інший варіант, як просити ТЦК про видачу акту перевірки сімейного стану – це через особисте звернення самої особи, яка потребує догляду, тобто батька чи матері військового. Людина звертається з заявою до ТЦК, який мобілізував її сина, й вимагає відповідну перевірку.
Комісія звертає особливу увагу на наявність або відсутність інших членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення. Тобто представники ТЦК можуть запитати, чи є в людини, яка потребує догляду, рідні брати чи сестри, чи інші діти, крім військового. Тобто визначають наявність всіх членів родини, які б могли доглядати особу з інвалідністю.
Варто зазначити! У Сімейному праві визначено, що родичами першого ступеня споріднення вважаються найближчі члени сім’ї: батьки, діти та чоловік або дружина. До другого ступеня належать рідні брати і сестри, а також бабуся, дідусь і онуки.
Під час перевірки також перевіряється місце реєстрації особи, яка потребує догляду, і самого військовослужбовця.
Важливо, що від правильно складеного акту залежить подальша можливість звільнитися зі служби.
Що ще варто знати про звільнення з військової служби?
Військовий може достроково розірвати контракт лише за чітко визначеними підставами, зокрема через стан здоров’я або сімейні обставини. Для цього потрібно подати рапорт і підтвердні документи, після чого рішення ухвалює командування. Без належних підстав розірвати контракт не вийде.
Виплати після звільнення зі служби військовому надаються, однак строки можуть відрізнятися. Бригади нараховують частину виплат після видання наказу та оформлення документів. У разі затримок військовий має право звертатися зі скаргами.
Вагітність є підставою для звільнення зі служби за бажанням військовослужбовиці. Вона також має право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами і відповідні соціальні гарантії. Усі процедури оформлюються через рапорт і медичні документи.