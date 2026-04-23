Хто і як здійснює перевірку та на що звертають увагу?

Як правило, військовий може звільнитися, якщо потрібно доглядати батьків з інвалідністю І і ІІ групи. У рапорт і пакет документів, що містить акт перевірки сімейного стану. Про це в коментарі 24 Каналу розповів керівник практики військового права АО Investment Lawyer Group Сергій Бондаренко.

У разі відсутності інших близьких членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення, які б могли здійснювати догляд, військовий має право звільнитися зі служби. Перевірка відбувається за місцем його реєстрації. Службовець подає командиру рапорт, в якому пише прохання, щоб він направив відповідну заяву на його ТЦК. Тоді відповідальні особи йдуть і роблять перевірку.

Сергій Бондаренко Керівник практики військового права АО Investment Lawyer Group Комісія дивиться на стан батька чи матері, на матеріальний стан родини, опитують сусідів: хто там проживав, як довго. Чи дійсно цей військовослужбовець проживає, чи ні. Запитують у батьків документи про наявність інших осіб, які можуть бути членами сім'ї першого чи другого ступеня споріднення. І вже після того складається акт, в якому буде підтвердження: або наявні інші близькі родичі, чи ні.

Інший варіант, як просити ТЦК про видачу акту перевірки сімейного стану – це через особисте звернення самої особи, яка потребує догляду, тобто батька чи матері військового. Людина звертається з заявою до ТЦК, який мобілізував її сина, й вимагає відповідну перевірку.

Комісія звертає особливу увагу на наявність або відсутність інших членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення. Тобто представники ТЦК можуть запитати, чи є в людини, яка потребує догляду, рідні брати чи сестри, чи інші діти, крім військового. Тобто визначають наявність всіх членів родини, які б могли доглядати особу з інвалідністю.

Варто зазначити! У Сімейному праві визначено, що родичами першого ступеня споріднення вважаються найближчі члени сім’ї: батьки, діти та чоловік або дружина. До другого ступеня належать рідні брати і сестри, а також бабуся, дідусь і онуки.

Під час перевірки також перевіряється місце реєстрації особи, яка потребує догляду, і самого військовослужбовця.

Важливо, що від правильно складеного акту залежить подальша можливість звільнитися зі служби.

