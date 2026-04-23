Це можна легко зробити через Дію. 24 Канал надає покрокову інструкцію бронювання від мобілізації онлайн та розповідає, хто саме це має робити.

Як забронювати працівника від мобілізації через Дію?

Для того, аби оформити бронювання працівника, роботодавцю потрібно виконати кілька кроків:

Увійти в систему за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП); Обрати послугу "Бронювання працівників"; Підтвердити дані підприємства; Внести інформацію про працівників; Підписати заявку керівником або уповноваженою особою.

Статус заявки можна перевірити в особистому кабінеті, а результат надходить на електронну пошту.

Варто зазначити, що з 1 лютого 2026 року строк розгляду заявок знову становить до 72 годин. Для окремих підприємств – оборонних або стратегічних – процедура може відбуватися швидше.

До речі, адвокат Руслан Ружицький розповів в етері 24 Каналу, що юридичного механізму зобов'язати чоловіків повернутися в Україну з-за кордону – немає. Єдине, за словами експерта, що можуть зробити європейські країни, це скасувати чоловікам певні допомоги, а також якось ускладнити життя.

