Це можна легко зробити через Дію. 24 Канал надає покрокову інструкцію бронювання від мобілізації онлайн та розповідає, хто саме це має робити.
Як забронювати працівника від мобілізації через Дію?
Для того, аби оформити бронювання працівника, роботодавцю потрібно виконати кілька кроків:
- Увійти в систему за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
- Обрати послугу "Бронювання працівників";
- Підтвердити дані підприємства;
- Внести інформацію про працівників;
- Підписати заявку керівником або уповноваженою особою.
Статус заявки можна перевірити в особистому кабінеті, а результат надходить на електронну пошту.
Варто зазначити, що з 1 лютого 2026 року строк розгляду заявок знову становить до 72 годин. Для окремих підприємств – оборонних або стратегічних – процедура може відбуватися швидше.
До речі, адвокат Руслан Ружицький розповів в етері 24 Каналу, що юридичного механізму зобов'язати чоловіків повернутися в Україну з-за кордону – немає. Єдине, за словами експерта, що можуть зробити європейські країни, це скасувати чоловікам певні допомоги, а також якось ускладнити життя.
Що змінюється в Україні у плані мобілізації?
Очільник підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Анатолій Остапенко заявляв, що наразі зниження мобілізаційного віку в Україні не планується. За словами нардепа, мобілізаційного ресурсу в Україні наразі достатньо, адже в запасі є багато колишніх військових, які пішли на пенсію.
У мережі також поширювалася інформація, що бували випадки, коли чоловіків, яких депортували з-за кордону, в Україні одразу "зустрічали" ТЦК. Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі 24 Каналу зазначив, що представники ТЦК не перебувають в українських пунктах пропуску, а якщо громадянина розшукують, то його можуть передати в поліцію, яка потім може направити людину до ТЦК.
Глава Офісу Президента Кирило Буданов зазначив, що кардинально розв'язати проблеми з мобілізацією під час війни неможливо. Він підкреслив, що зміна назви або формату роботи ТЦК суттєво не вплине на ситуацію.