Заяву Володимира Зеленського підтримав Фрідріх Мерц, який наголосив, що йдеться про те, як полегшити повернення на батьківщину українських громадян мобілізаційного віку, які отримали притулок у Німеччині. Адвокат Руслан Ружицький розповів 24 Каналу, як може відбуватися повернення чоловіків в Україну.
Чи існує механізм повернення чоловіків в Україну з-за кордону?
"Це може стосуватися усіх чоловіків, які не мають відстрочки. Юридичного механізму зобовʼязати чоловіків повернутися в Україну немає. На початку війни з'явився законопроєкт, який мав зобовʼязати чоловіків повернутися, але влада від нього відмовилась і Верховна Рада його не розглядала", – наголосив адвокат.
Зверніть увагу! Володимир Зеленський підкреслив, що питанням поверненням чоловіків з Німеччини в Україну мають займатися "відповідні служби обох країн". Це стосується ситуацій, коли молоді чоловіка є мобілізаційного віку і поїхали за кордон тимчасово, але залишилися там "на роки". Крім того, багато хто з них виїхали з України, порушивши законодавство нашої країни. На думку Зеленського, це питання ще й справедливості, адже військовим на фронті потрібні ротації.
Проблема для України, за його словами, у тому, що чоловік, коли живе за кордоном, може порушувати український закон. Але водночас він не порушує закон країни перебування, і ця країна претензій до нього не має. Відповідно затримувати і екстрадувати його підстав немає.
Тому щоб розв'язати питання повернення треба, щоб відповідний закон був прийняти в Україні та в кожній європейській країні. Однак це не реально, враховуючи європейські традиції дотримання прав людини. Тому розраховувати, що приймуть закони, які дозволять повертати українців, не варто,
– підкреслив Руслан Ружицький.
Він додав, єдине, що можуть зробити європейські країни, це скасувати чоловікам певні допомоги, а також якось ускладнити життя. Проте, наприклад, зараз чоловіки за кордоном можуть спокійно робити закордонний паспорт, і Україна це не обмежує. Тому Україна зі свого боку ще не все зробила.
Що відомо про повернення українських молодиків з-за кордону?
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що "підтримує зусилля України обмежити виїзд чоловіків призовного віку до ЄС". На його думку, це необхідно, щоб Україна мала можливість захищати себе.
Фрідріх Мерц закликав Володимира Зеленського забезпечити, щоб молоді українці залишалися в Україні та проходили службу. Він пов'язав це питання з безпекою всієї Європи.
У січні 2026 року Мерц вже звертався до Зеленського щодо забезпечення умов для того, щоб українські молоді чоловіка залишалися на батьківщині та проходили службу, а "не виїжджали до Німеччини, Польщі чи Франції". Канцлер Німеччини впевнений, що це питання нерозривно пов'язане з гарантіями безпеки.