Про це йшлося під час спілкування Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца з медіа. Президент підкреслив, що є різні ситуації, коли чоловіки виїхали за кордон.
Чи будуть повертати в Україну молодих людей призовного віку, які поїхали за кордон?
За словами Зеленського, цим питанням мають займатися "відповідні служби обох країн". Мова про ті ситуації, коли молоді люди є мобілізаційного віку поїхали за кордон тимчасово, але "виявилось, що на роки". До того ж багато хто поїхав, порушуючи українське законодавство.
Що стосується цих людей – наші Збройні сили хотіли би, щоб вони повернулись, безумовно. Безумовно, тому що потрібно питання справедливості. В нас люди, воїни на фронті, їм потрібні ротації,
– пояснив президент.
Він додав: хоч і кажуть, що українські воїни залізні, та в них є сім'ї. Ба більше, військові захищають не тільки свої родини чи свій дім, але й всю державу.
"Відповідальність має нести кожна людина, яка є громадянином України, який має сили для цього, конституційний обов'язок і мобілізаційний вік. А є інші молоді люди, які немобілізаційного віку, які поїхали, – вони мають на це право", – завершив Зеленський.
Фрідріх Мерц також висловився на цю тему
Ми будемо говорити про те, як допомогти полегшити українським громадянам повернення на батьківщину, які отримали в нас притулок. І ми також хочемо сказати, що ми підтримуємо зусилля України обмежити виїзд чоловіків призовного віку до ЄС. Це абсолютно необхідно, щоб Україна могла себе захищати, щоби була і надалі єдність українського суспільства і для того, щоб можна було Україну дійсно відбудувати. І ми бачимо тут відчутний прогрес в інтересі обох сторін,
– сказав він під час пресконференції.
Контекст. Німеччина раніше просила Зеленського про те, щоб молодики не виїздили з України. Відповідну заяву зробив канцлер країни в січні 2026 року. "Україна має забезпечити, аби її молоді чоловіки ставали на службу безпечній та економічно здоровій Україні, а не виїжджали до Німеччини, Польщі чи Франції, як ми зараз спостерігаємо", – сказав він тоді.
Що відомо про дозвіл виїздити за кордон молодим людям?
- У серпні 2025 року Володимир Зеленський дав доручення уряду спростити виїзд за кордон для чоловіків до 22 років. Таким чином, хлопцям від 18 до 22 років включно дозволили виїжджати з України.
- Тоді президент сказав, що це допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватись у навчанні в Україні. Але багато військових і, до речі, західних партнерів не були задоволені цим. Були – і є – побоювання, що це підірве здатність України оборонятися, адже не всі повернуться із тих, хто виїхав.
Виїздять з України і старшокласники. Міністр освіти Оксен Лісовий закликав не драматизувати цей процес, оскільки якоїсь аномальної статистики нема. Втім, він визнав, що отримав доручення від прем'єрки підсилити комунікацію з молоддю та продемонструвати реальні переваги життя та роботи в Україні. Для цього МОН планує розгорнути масштабну профорієнтаційну роботу.
Громадський діяч і волонтер Сергій Притула у коментарі 24 Каналу заявив: від рішення влади постраждала економіка. Молоді люди працювали замість тих, хто пішов на фронт, але тепер поїхали.
Народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав, що дозвіл Зеленського не вплине на мобілізацію, адже мобілізаційний вік починається з 25 років.
Утім, The Telegraph акцентували: через два місяці після послаблень від уряду з України виїхали 100 тисяч чоловіків призовного віку. Вони часто їдуть у Німеччину: якщо раніше протягом тижня в'їжджали всього 19 молодиків 18 – 22 років, то на середину вересня 2025 року їх уже було понад 1000. До жовтня ця кількість зросла до 1400–1800 на тиждень.
Через це на Мерца посилився тиск усередині країни, зокрема з боку правих партій. "Альтернатива для Німеччини" закликала зупинити виплати допомоги українцям. А днями в партії пообіцяли вигнати українських мігрантів.