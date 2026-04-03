Про це пише Berliner Zeitung.

Чому у Німеччині обмежують виїзд молодих чоловіків за кордон?

Зміни запровадили в межах Закону про модернізацію військової служби. Зокрема, було переглянуто положення Закону про обов'язкову військову службу, яке раніше застосовувалося лише у випадках підвищеної загрози або стану оборони. Тепер воно діє і в мирний час.

У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили нову вимогу. Там пояснили, що вона потрібна для формування актуального військового реєстру та розуміння, хто з громадян може перебувати за кордоном у разі надзвичайної ситуації.

Водночас у відомстві визнали, що нововведення матиме "значні" наслідки. Наразі триває розробка детальніших правил, зокрема щодо можливих винятків, аби уникнути надмірної бюрократії. Остаточна процедура поки що не визначена.

Закон передбачає, що дозвіл у більшості випадків має надаватися, однак сама подача заявки є обов’язковою. Які санкції можуть застосовуватися у разі порушення цієї вимоги, наразі не уточнюється.

Ці зміни є частиною ширшої реформи, спрямованої на збільшення чисельності Бундесверу – з приблизно 184 тисяч до 255 – 270 тисяч військових до 2035 року. Для цього молодим людям, народженим у 2008 році та пізніше, надсилатимуть анкети щодо готовності до служби: для чоловіків їх заповнення буде обов’язковим, для жінок – добровільним.

У 2026 році медичні огляди першими проходитимуть ті, хто заявить про готовність служити. Згодом планується впровадження повноцінного механізму призову для всіх чоловіків, однак принцип добровільності служби збережеться.

Поки що для мільйонів чоловіків у Німеччині залишається незрозумілим, як саме працюватиме нова вимога щодо дозволів на виїзд і які наслідки можуть бути у разі її недотримання.

