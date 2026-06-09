За словами українки, більшість біженців влаштовуються в Німеччині на роботи з мінімальними зарплатами – або ж отримують на 300 – 400 євро більше за мінімум, повідомляє liudmyla.rusina.

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Які зарплати отримують українці в Німеччині?

Часто українці в Німеччині заробляють зовсім небагато навіть тоді, коли влаштовуються не на робітничі спеціальності – навіть бухгалтери, інженери чи маркетологи з України не можуть розраховувати у країні на таку ж зарплату, як і німці.

Іноземців запрошують на співбесіди навмисно, знаючи, що можуть отримати гарного спеціаліста з прекрасною освітою і досвідом за мінімальні кошти,

– поділилася українка.

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Втім, інколи заробітна плата описується у пропозиції про роботу – і це значить, що справа зовсім не у бажанні заощадити гроші на іноземцях, а просто в німецьких реаліях. Тож жінка радить не "вестися" на слова про те, що хтось отримує у Німеччині дуже великі зарплати: спершу потрібно порахувати, що за ними стоїть.

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Праця водіїв і далекобійників наче й непогано оплачується – але яка це праця? І якщо врахувати всі недоспані ночі і понаднормові години, то там ще й менше мінімалки вийде. Або робота у три зміни – і вона теж часто на мінімалку,

– додала блогерка.

Вона зауважила, що більші зарплати існують, але частіше українцям все ж доводиться працювати за мінімальну зарплату, і в західних регіонах Німеччини в тому числі. Та це не значить, що українці у країні змушені "виживати" – мінімальна зарплата брутто складає приблизно 2400 євро.

Тож цих грошей вистачає для комфортного життя.