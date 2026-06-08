Деякі країни світу мають настільки сильну економіку, що вони впливають на весь світ. І коли люди думають про найбільших фінансових гігантів, зазвичай на думку спадають США та Китай, але наступна країна у цьому списку розташована не в Азії чи Америці, а в Європі, пише Express.

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Яка країна Європи найбагатша?

Економіка однієї європейської країни набагато потужніша, ніж чимало людей вважають – там також вищий ВВП, ніж у Великої Британії, Греції та Португалії разом узятих. Отож, дані з Огляду світового населення за 2025 рік показують, що Німеччина є найбагатшою країною Європи.

ВВП держави складає 4,74 трильйона доларів. Натомість саме Британія посідає друге місце з 3,84 трильйона доларів США. Ось які ще країни опинилися вгорі списку:

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Франція – 3,21 трильйона доларів;

Італія – 2,42 трильйона доларів.

Першість Німеччини у рейтингу зумовлене високорозвиненою економікою: країна є третьою за ВВП у світі, а також є однією з засновниць ЄС та єврозони.

Окрім того, Німеччина відома своєю величезною експортною галуззю – вона включає транспорт, машини, хімікати, електрообладнання, електроніку, ліки та пластмаси. Не всі також знають, що саме у Німеччині виробляється приблизно третина усієї промислової продукції континенту.

Яка мінімальна зарплата в Німеччині?

Востаннє мінімальну ставку у Німеччині підіймали 1 січня 2026 року – і це було одне з найбільш суттєвих підвищень за останні роки. Наразі за годину працівники отримують щонайменше 13,90 євро на годину. Тож якщо працювати п'ять днів на тиждень по 8 годин, за місяць можна заробити 2 409 євро до сплати податків.

А ось "на руки" працівники отримують приблизно 1650 – 1750 євро на місяць.