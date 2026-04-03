Об этом пишет Berliner Zeitung.

Почему в Германии ограничивают выезд молодых мужчин за границу?

Изменения ввели в рамках Закона о модернизации военной службы. В частности, было пересмотрено положение Закона об обязательной военной службе, которое ранее применялось только в случаях повышенной угрозы или состояния обороны. Теперь оно действует и в мирное время.

В Министерстве обороны Германии подтвердили новое требование. Там объяснили, что оно нужно для формирования актуального военного реестра и понимания, кто из граждан может находиться за границей в случае чрезвычайной ситуации.

В то же время в ведомстве признали, что нововведение будет иметь "значительные" последствия. Сейчас идет разработка более детальных правил, в частности относительно возможных исключений, чтобы избежать чрезмерной бюрократии. Окончательная процедура пока не определена.

Закон предусматривает, что разрешение в большинстве случаев должно предоставляться, однако сама подача заявки является обязательной. Какие санкции могут применяться в случае нарушения этого требования, пока не уточняется.

Эти изменения являются частью более широкой реформы, направленной на увеличение численности Бундесвера – с примерно 184 тысяч до 255 – 270 тысяч военных до 2035 года. Для этого молодым людям, рожденным в 2008 году и позже, будут присылать анкеты о готовности к службе: для мужчин их заполнение будет обязательным, для женщин – добровольным.

В 2026 году медицинские осмотры первыми будут проходить те, кто заявит о готовности служить. Впоследствии планируется внедрение полноценного механизма призыва для всех мужчин, однако принцип добровольности службы сохранится.

Пока для миллионов мужчин в Германии остается непонятным, как именно будет работать новое требование относительно разрешений на выезд и какие последствия могут быть в случае его несоблюдения.

