Об этом пишет Berliner Zeitung.
Почему в Германии ограничивают выезд молодых мужчин за границу?
Изменения ввели в рамках Закона о модернизации военной службы. В частности, было пересмотрено положение Закона об обязательной военной службе, которое ранее применялось только в случаях повышенной угрозы или состояния обороны. Теперь оно действует и в мирное время.
В Министерстве обороны Германии подтвердили новое требование. Там объяснили, что оно нужно для формирования актуального военного реестра и понимания, кто из граждан может находиться за границей в случае чрезвычайной ситуации.
В то же время в ведомстве признали, что нововведение будет иметь "значительные" последствия. Сейчас идет разработка более детальных правил, в частности относительно возможных исключений, чтобы избежать чрезмерной бюрократии. Окончательная процедура пока не определена.
Закон предусматривает, что разрешение в большинстве случаев должно предоставляться, однако сама подача заявки является обязательной. Какие санкции могут применяться в случае нарушения этого требования, пока не уточняется.
Эти изменения являются частью более широкой реформы, направленной на увеличение численности Бундесвера – с примерно 184 тысяч до 255 – 270 тысяч военных до 2035 года. Для этого молодым людям, рожденным в 2008 году и позже, будут присылать анкеты о готовности к службе: для мужчин их заполнение будет обязательным, для женщин – добровольным.
В 2026 году медицинские осмотры первыми будут проходить те, кто заявит о готовности служить. Впоследствии планируется внедрение полноценного механизма призыва для всех мужчин, однако принцип добровольности службы сохранится.
Пока для миллионов мужчин в Германии остается непонятным, как именно будет работать новое требование относительно разрешений на выезд и какие последствия могут быть в случае его несоблюдения.
Как Германия готовится к потенциальной войне в Европе?
Главнокомандующий сухопутных войск Германии генерал-лейтенант Кристиан Фрейдинг рассказал, что украинские военные инструкторы будут помогать немецкой армии готовиться к возможному противостоянию с Россией до 2029 года. Киев и Берлин договорились, что украинские военные будут передавать свой боевой опыт в учебных центрах Бундесвера.
В то же время Volkswagen переориентирует завод в Оснабрюке для производства компонентов для израильской системы ПВО "Железный купол". Это происходит впервые со времен Вермахта.