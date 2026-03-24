Что будут производить на заводе Volkswagen?
Речь идет о предприятии в городе Оснабрюк, что в Нижней Саксонии. Его хотят переоборудовать для изготовления элементов для системы ПВО "Железный купол", пишет Financial Times.
Смотрите также Как будто только что с завода: Volkswagen восстановил культовый автобус 1977 года, переживший пожар
По информации издания, компании планируют производить на заводе различные компоненты для противовоздушной обороны Израиля.
Сейчас в планах выпуск:
- тяжелых грузовиков для транспортировки ракет;
- пусковых установок;
- генераторов электроэнергии.
В то же время сами ракеты в Оснабрюке не будут производить.
По словам источников, понадобятся лишь минимальные инвестиции, чтобы реализовать новый проект:
Определенные средства нужны для перехода на новое производство, но это достаточно просто,
– объяснил собеседник издания.
Главная идея производства заключается в том, чтобы совместить проверенные оборонные технологии Израиля с производственными возможностями Германии.
Патнеры ожидают, что смогут начать производство в Оснабрюке уже через 12 – 18 месяцев. Но это станет возможным только при условии, что работники согласятся перейти из атомобильной отрасли в оборонную.
Новое партнерство с Rafael будет означать фактическое возвращение VW к производству вооружения – последний раз компания занималась этим во время Второй мировой войны, изготавливая технику для Вермахта,
– отмечает издание.
Источники добавляют, что немецкое правительство активно поддерживает эту инициативу компаний.
Важно! Дополнительно израильская Rafael планирует развернуть отдельное производство в Германии. Оно будет заниматься изготовлением ракет, ведь это требует специализированных мощностей. Компания рассчитывает продавать систему "Железный купол" европейским странам, в том числе Германии.
Зачем Volkswagen менять машины на ПВО?
Немецкий концерн в последнее время сталкивается с финансовыми трудностями из-за давления новых тарифов США и потерю позиций на рынке китайском рынке, пишет Reuters.
Операционная прибыль автопроизводителя в 2025 году сократилась более чем вдвое – до 8,9 миллиардов евро.
Поэтому переориентации на новое производство может стать спасением для компании. Таким образом VW надеется сохранить все 2 300 рабочих мест на заводе в Оснабрюке.
Это партнерство может стать одним из самых заметных примеров того, как немецкая автомобильная промышленность, испытывающая давление из-за конкуренции со стороны Китая и сложный переход к электромобилям, начинает сотрудничать с оборонным сектором, который стремительно растет,
– говорится в материале.
К тому же Volkswagen планирует завершить производство автомобилей на заводе в Оснабрюке в рамках программы сокращения расходов. А новое направление позволит спасти предприятие от закрытия.
Обратите внимание! Сейчас на заводах компании также изготавливают военные грузовики в рамках совместного предприятия дочерней компании MAN и оборонного концерна Rheinmetall.
Какие финансовые трудности у Volkswagen?
Добавим, что финансовые проблемы у Volkswagen накапливаются уже не первый год. По итогам 2024 операционная прибыль компании сократилась примерно на 15% – до более 19 миллиардов евро, тогда как в 2023 году он составлял 22,5 миллиарда.
На результаты существенно повлияло падение продаж на ключевых рынках, в частности в Европе и Китае. Дополнительное давление создали расходы, связанные с реструктуризацией бизнеса.
В попытке компенсировать потери на китайском направлении Volkswagen рассчитывала усилить свои позиции в США. Впрочем эти планы оказались под угрозой из-за введения новых пошлин администрацией Дональда Трампа.