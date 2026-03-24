Що виготовлятимуть на заводі Volkswagen?
Мова йде про підприємство в місті Оснабрюк, що в Нижній Саксонії. Його хочуть переобладнати для виготовлення елементів для системи ППО "Залізний купол", пише Financial Times.
За інформацією видання, компанії планують виробляти на заводі різні компоненти для протиповітряної оборони Ізраїлю.
Наразі у планах випуск:
- важких вантажівок для транспортування ракет;
- пускових установок;
- генераторів електроенергії.
Водночас самі ракети в Оснабрюці не вироблятимуть.
За словами джерел, знадобляться лише мінімальні інвестиції, щоб реалізувати новий проєкт:
Певні кошти потрібні для переходу на нове виробництво, але це досить просто,
– пояснив співрозмовник видання.
Головна ідея виробництва полягає в тому, щоб поєднати перевірені оборонні технології Ізраїлю з виробничими можливостями Німеччини.
Патнери очікують, що зможуть розпочати виробництво в Оснабрюці вже через 12 – 18 місяців. Але це стане можливим лише за умови, що працівники погодяться перейти з атомобільної галузі в оборонну.
Нове партнерство з Rafael означатиме фактичне повернення VW до виробництва озброєння – востаннє компанія займалася цим під час Другої світової війни, виготовляючи техніку для Вермахту,
– зазначає видання.
Джерела додають, що німецький уряд активно підтримує цю ініціативу компаній.
Важливо! Додатково ізраїльська Rafael планує розгорнути окреме виробництво в Німеччині. Воно займатиметься виготовленням ракет, адже це потребує спеціалізованих потужностей. Компанія розраховує продавати систему "Залізний купол" європейським країнам, у тому числі Німеччині.
Навіщо Volkswagen міняти машини на ППО?
Німецькй концерн останнім часом стикається з фінансовими труднощами через тиск нових тарифів США та втрату позицій на китайському ринку, пише Reuters.
Операційний прибуток автовиробника у 2025 році скоротився більш ніж вдвічі – до 8,9 мільярда євро.
Тому переорієнтація на нове виробництво може стати порятунком для компанії. У такий спосіб VW сподівається зберегти всі 2 300 робочих місць на заводі в Оснабрюці.
Це партнерство може стати одним із найпомітніших прикладів того, як німецька автомобільна промисловість, що зазнає тиску через конкуренцію з боку Китаю та складний перехід до електромобілів, починає співпрацювати з оборонним сектором, який стрімко зростає,
– йдеться в матеріалі.
До того ж Volkswagen планує завершити виробництво автомобілів на заводі в Оснабрюці у рамках програми скорочення витрат. А новий напрямок дозволить врятувати підприємство від закриття.
Зауважте! Наразі на заводах компанії також виготовляють військові вантажівки в межах спільного підприємства дочірньої компанії MAN та оборонного концерну Rheinmetall.
Які фінансові труднощі у Volkswagen?
Додамо, що фінансові проблеми у Volkswagen накопичуються вже не перший рік. За підсумками 2024 року операційний прибуток компанії скоротився приблизно на 15% – до понад 19 мільярдів євро, тоді як у 2023 році він становив 22,5 мільярда.
На результати суттєво вплинуло падіння продажів на ключових ринках, зокрема в Європі та Китаї. Додатковий тиск створили витрати, пов’язані з реструктуризацією бізнесу.
У спробі компенсувати втрати на китайському напрямку Volkswagen розраховувала посилити свої позиції у США. Втім ці плани опинилися під загрозою через запровадження нових мит адміністрацією Дональда Трампа.