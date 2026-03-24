Що виготовлятимуть на заводі Volkswagen?

Мова йде про підприємство в місті Оснабрюк, що в Нижній Саксонії. Його хочуть переобладнати для виготовлення елементів для системи ППО "Залізний купол", пише Financial Times.

Дивіться також Наче щойно з заводу: Volkswagen відновив культовий автобус 1977 року, що пережив пожежу

За інформацією видання, компанії планують виробляти на заводі різні компоненти для протиповітряної оборони Ізраїлю.

Наразі у планах випуск:

важких вантажівок для транспортування ракет;

пускових установок;

генераторів електроенергії.

Водночас самі ракети в Оснабрюці не вироблятимуть.

За словами джерел, знадобляться лише мінімальні інвестиції, щоб реалізувати новий проєкт:

Певні кошти потрібні для переходу на нове виробництво, але це досить просто,

– пояснив співрозмовник видання.

Головна ідея виробництва полягає в тому, щоб поєднати перевірені оборонні технології Ізраїлю з виробничими можливостями Німеччини.

Патнери очікують, що зможуть розпочати виробництво в Оснабрюці вже через 12 – 18 місяців. Але це стане можливим лише за умови, що працівники погодяться перейти з атомобільної галузі в оборонну.

Нове партнерство з Rafael означатиме фактичне повернення VW до виробництва озброєння – востаннє компанія займалася цим під час Другої світової війни, виготовляючи техніку для Вермахту,

– зазначає видання.

Джерела додають, що німецький уряд активно підтримує цю ініціативу компаній.

Важливо! Додатково ізраїльська Rafael планує розгорнути окреме виробництво в Німеччині. Воно займатиметься виготовленням ракет, адже це потребує спеціалізованих потужностей. Компанія розраховує продавати систему "Залізний купол" європейським країнам, у тому числі Німеччині.

Навіщо Volkswagen міняти машини на ППО?

Німецькй концерн останнім часом стикається з фінансовими труднощами через тиск нових тарифів США та втрату позицій на китайському ринку, пише Reuters.

Операційний прибуток автовиробника у 2025 році скоротився більш ніж вдвічі – до 8,9 мільярда євро.

Тому переорієнтація на нове виробництво може стати порятунком для компанії. У такий спосіб VW сподівається зберегти всі 2 300 робочих місць на заводі в Оснабрюці.

Це партнерство може стати одним із найпомітніших прикладів того, як німецька автомобільна промисловість, що зазнає тиску через конкуренцію з боку Китаю та складний перехід до електромобілів, починає співпрацювати з оборонним сектором, який стрімко зростає,

– йдеться в матеріалі.

До того ж Volkswagen планує завершити виробництво автомобілів на заводі в Оснабрюці у рамках програми скорочення витрат. А новий напрямок дозволить врятувати підприємство від закриття.

Зауважте! Наразі на заводах компанії також виготовляють військові вантажівки в межах спільного підприємства дочірньої компанії MAN та оборонного концерну Rheinmetall.

Які фінансові труднощі у Volkswagen?