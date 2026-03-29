Кроме того, по информации из окружения президента, Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии. Он думает об этом еще с момента возвращения на должность в прошлом году. Об этом пишет The Bild.
Какие изменения в НАТО предлагает Трамп?
В Вашингтоне хотят, чтобы страны, которые не тратят 5% ВВП на оборону, не имели права голоса относительно будущих расходов НАТО. Также рассматривается модель "платишь – влияешь": кто платит меньше, тот будет иметь меньшее влияние на решения.
Сейчас страны НАТО должны тратить не менее 2% ВВП на оборону, но Трамп хочет повысить планку до 5%. Те, кто не достигнет этого уровня, могут быть отстранены от ключевых решений – в частности по расширению Альянса, совместных миссий и даже применение статьи 5 (взаимная оборона).
Справка: По отчету НАТО, в 2025 году Германия потратила около 2% ВВП на оборону – примерно 52 миллиардов евро плюс дополнительные средства из спецфонда.
К слову, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что лидеры должны представить план достижения 5% на саммите в Анкаре в этом году.
Конфликт Трампа со странами НАТО: что известно
Ранее союзники по НАТО отказались выполнить требование Трампа направить военные корабли для открытия Ормузского пролива.
Президент США резко раскритиковал союзников по НАТО, назвав их "трусами". В заметке в Truth Social он заявил, что без США НАТО является "бумажным тигром".
Трамп обвинил союзников в том, что они не участвуют в операции против Ирана, но при этом жалуются на высокие цены на нефть.
Президент США заявил, что Вашингтон "запомнит" такое поведение союзников.
Дональд Трамп предупредил, что НАТО может ждать "очень плохое" будущее, если союзники не помогут открыть Ормузский пролив.
Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Япония заявили о готовности присоединиться к разблокированию Ормузского пролива.
Трамп прокомментировал позицию Германии, которая заявила, что война в Иране "не их дело". Он назвал такие слова неуместными и сравнил это с войной в Украине, отметив, что США также могли бы сказать, что это "не их война", но все равно помогают союзникам.