Кроме того, по информации из окружения президента, Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии. Он думает об этом еще с момента возвращения на должность в прошлом году. Об этом пишет The Bild.

Какие изменения в НАТО предлагает Трамп?

В Вашингтоне хотят, чтобы страны, которые не тратят 5% ВВП на оборону, не имели права голоса относительно будущих расходов НАТО. Также рассматривается модель "платишь – влияешь": кто платит меньше, тот будет иметь меньшее влияние на решения.

Сейчас страны НАТО должны тратить не менее 2% ВВП на оборону, но Трамп хочет повысить планку до 5%. Те, кто не достигнет этого уровня, могут быть отстранены от ключевых решений – в частности по расширению Альянса, совместных миссий и даже применение статьи 5 (взаимная оборона).

Справка: По отчету НАТО, в 2025 году Германия потратила около 2% ВВП на оборону – примерно 52 миллиардов евро плюс дополнительные средства из спецфонда.

К слову, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что лидеры должны представить план достижения 5% на саммите в Анкаре в этом году.

