Европейцы также осознают все риски, поэтому работают над общей концепцией борьбы против агрессора. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, добавив, что Украина является основным фактором противостояния агрессии.
Может ли Россия напасть на страны Альянса?
НАТО также готовится к возможному нападению России, но именно Украина уже ведет эту войну. Сейчас Альянс делает ставку на то, чтобы укрепить оборонные, технологические, оборонительные позиции во всех секторах Украины и тогда наша армия сможет выполнить эту задачу. Так что, затягивание войны в определенной степени выгодно европейцам, ведь мы ослабляем Россию.
Сегодня тактические или стратегические операции против страны Балтии маловероятны, потому что России не хватает ресурсов даже, чтобы вести активную войну в Украине. К тому же страны Европы уже разместили в этом регионе свои контингенты,
– подчеркнул генерал армии.
Говорится о тысячах бойцов спецназа, ракетах, дронах, авиацие, бронетехнике – наступать России будет очень трудно. Впрочем расслабляться также не нужно. Все силы должны быть наготове, чтобы Кремль понимал, что шансов для успеха в Эстонии или где-либо еще у них нет.
Обратите внимание! Пропагандистские телеграмм-каналы распространяют информацию о якобы создании "Народной республики Нарва" в Эстонии. Более того, ее предлагают "защищать" силами российской армии. Город Нарва является приграничным, большинство населения составляют русскоязычные, поэтому может возникнуть угроза повторения сценария так называемой "днр".
Вторая составляющая защиты – оперативная. Это объединение сил спецслужб Эстонии, Латвии, Литвы, Польши. Уже есть совместное соглашение о противодействии агрессивным действиям России. Повторения судьбы Крыма или Донбасса нельзя допустить. Тогда россияне очень быстро смогли установить контроль над всеми органами управления, сопротивления не было.
Решительные действия спецслужб и готовность стран НАТО в этом регионе – не позволят России начать еще одну войну. Более того, им будет "дышать в тыл" очень эффективная страна – Финляндия,
– подчеркнул Николай Маломуж.
Граница Финляндии с Россией составляет 250 километров, она является членом НАТО. В случае опасности Альянс должен принять участие в ее защите. Даже если США не привлечет свои ресурсы, то это сделают европейцы. Взвесив все риски, Россия точно не согласится втянуться в еще одну катастрофу.
Как Россия провоцирует страны НАТО?
- В отчете Мюнхенской конференции по безопасности предупредили, что Россия готовится к новым конфликтам и продолжает эскалацию. Согласно выводам экспертов, после завершения войны в Украине Россия может напасть на страны Европы уже через 2 года, локальный конфликт против государства-соседа возможен через 6 месяцев.
- В сентябре 2025 года десяток российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши, их обломки нашли в разных воеводствах. К счастью, последствий не было. НАТО не рассматривало инцидент как нападение на страну-члена Альянса. В России также оправдались, что атаковали Украину, а ударов по Польше якобы не планировали.
- Вскоре подобный случай произошел в Эстонии. Воздушное пространство страны нарушили 3 российских истребителя. Они находились в пределах страны 12 минут, пока НАТО не подняло свои самолеты F-35. Связи с российскими судами не было, они также не контактировали с эстонскими диспетчерами.