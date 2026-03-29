Европейцы также осознают все риски, поэтому работают над общей концепцией борьбы против агрессора. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, добавив, что Украина является основным фактором противостояния агрессии.

Может ли Россия напасть на страны Альянса?

НАТО также готовится к возможному нападению России, но именно Украина уже ведет эту войну. Сейчас Альянс делает ставку на то, чтобы укрепить оборонные, технологические, оборонительные позиции во всех секторах Украины и тогда наша армия сможет выполнить эту задачу. Так что, затягивание войны в определенной степени выгодно европейцам, ведь мы ослабляем Россию.

Сегодня тактические или стратегические операции против страны Балтии маловероятны, потому что России не хватает ресурсов даже, чтобы вести активную войну в Украине. К тому же страны Европы уже разместили в этом регионе свои контингенты,

– подчеркнул генерал армии.

Говорится о тысячах бойцов спецназа, ракетах, дронах, авиацие, бронетехнике – наступать России будет очень трудно. Впрочем расслабляться также не нужно. Все силы должны быть наготове, чтобы Кремль понимал, что шансов для успеха в Эстонии или где-либо еще у них нет.

Обратите внимание! Пропагандистские телеграмм-каналы распространяют информацию о якобы создании "Народной республики Нарва" в Эстонии. Более того, ее предлагают "защищать" силами российской армии. Город Нарва является приграничным, большинство населения составляют русскоязычные, поэтому может возникнуть угроза повторения сценария так называемой "днр".

Вторая составляющая защиты – оперативная. Это объединение сил спецслужб Эстонии, Латвии, Литвы, Польши. Уже есть совместное соглашение о противодействии агрессивным действиям России. Повторения судьбы Крыма или Донбасса нельзя допустить. Тогда россияне очень быстро смогли установить контроль над всеми органами управления, сопротивления не было.

Решительные действия спецслужб и готовность стран НАТО в этом регионе – не позволят России начать еще одну войну. Более того, им будет "дышать в тыл" очень эффективная страна – Финляндия,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Граница Финляндии с Россией составляет 250 километров, она является членом НАТО. В случае опасности Альянс должен принять участие в ее защите. Даже если США не привлечет свои ресурсы, то это сделают европейцы. Взвесив все риски, Россия точно не согласится втянуться в еще одну катастрофу.

