Європейці також усвідомлюють всі ризики, тому працюють над спільною концепцією боротьби проти агресора. Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, додавши, що Україна є основним фактором протистояння агресії.

Чи може Росія напасти на країни Альянсу?

НАТО також готується до можливого нападу Росії, але саме Україна уже веде цю війну. Зараз Альянс робить ставку на те, щоб укріпити оборонні, технологічні, оборонні позиції у всіх секторах України й тоді наша армія зможе виконати це завдання. Отже, затягування війни певною мірою вигідне європейцям, адже ми послаблюємо Росію.

Сьогодні тактичні чи стратегічні операції проти країни Балтії малоймовірні, бо Росії бракує ресурсів навіть, щоб вести активну війну в Україні. До того ж країни Європи вже розмістили у цьому регіоні свої контингенти,

– наголосив генерал армії.

Мовиться про тисячі бійців спецназу, ракети, дрони, авіацію, бронетехніку – наступати Росії буде дуже важко. Втім розслаблятися також не потрібно. Усі сили мають бути напоготові, щоб Кремль розумів, що шансів для успіху в Естонії чи будь-де інше у них немає.

Зверніть увагу! Пропагандистські телеграм-канали поширюють інформацію про нібито створення "Народної республіки Нарва" в Естонії. Ба більше, її пропонують "захищати" силами російської армії. Місто Нарва є прикордонним, більшість населення становлять російськомовні, тому може виникнути загроза повторення сценарію так званої "днр".

Друга складова захисту – оперативна. Це об'єднання сил спецслужб Естонії, Латвії, Литви, Польщі. Уже є спільна угода про протидію агресивним діям Росії. Повторення долі Криму чи Донбасу не можна допустити. Тоді росіяни дуже швидко змогли встановити контроль над всіма органами управління, опору не було.

Рішучі дії спецслужб і готовність країн НАТО у цьому регіоні – не дозволять Росії почати ще одну війну. Ба більше, їм "дихатиме в тил" дуже ефективна країна – Фінляндія,

– підкреслив Микола Маломуж.

Кордон Фінляндії з Росією становить 250 кілометрів, вона є членом НАТО. У випадку небезпеки Альянс має взяти участь у її захисті. Навіть якщо США не залучить свої ресурси, то це зроблять європейці. Зваживши всі ризики, Росія точно не погодиться втягнутися у ще одну катастрофу.

Як Росія провокує країни НАТО?