Про це йдеться у новому звіті Мюнхенської конференції з безпеки. В цьому звіті також попереджають про завершення епохи американської "парасольки безпеки" для Європи.

Чому Америка починає відходити від безпекових гарантій у Європі?

У документі зазначається, що адміністрація президента США Дональда Трампа чітко дала зрозуміти, що відповідальність за безпеку континенту мають нести самі європейські члени НАТО. Зокрема, міністр оборони США Піт Гегсет під час засідання Контактної групи 12 лютого 2025 року заявив, що саме Європа повинна стати ключовим гарантом власної безпеки. Згідно з новою доктриною Вашингтона, країни ЄС мають узяти на себе переважну частину військової допомоги Україні.

Автори звіту наголошують, що з січня 2025 року підтримка США суттєво скоротилася, а безпекові питання дедалі частіше використовуються як інструмент економічного тиску на Європу.

Які країни можуть стати наступними для військової агресії Росії?

На цьому тлі Кремль, за оцінками аналітиків, нарощує агресивну політику. Росія перевела економіку на воєнні рейки, витрачаючи близько 40% федерального бюджету на оборону, і не відмовилася від максималістських цілей у війні проти України.

Експерти розглядають кілька можливих сценаріїв: регіональна війна в Балтії може розпочатися протягом двох років після можливого припинення бойових дій в Україні, а локальний конфлікт проти одного із сусідів Росії – вже за шість місяців.

Також у звіті згадується активізація гібридних дій Москви, зокрема диверсії на енергетичній інфраструктурі та порушення повітряного простору Польщі й Естонії. Окреме занепокоєння в Європі викликав мирний план з 28 пунктів, який з'явився у листопаді 2025 року за підтримки США. Аналітики вважають, що він ігнорує інтереси ЄС, передбачає територіальні поступки України та обмеження її оборонного потенціалу.

Попри зростання оборонних витрат європейських країн на 41%, автори звіту вказують на відсутність спільної оборонної стратегії. Вони застерігають, що без системних рішень Європа ризикує опинитися в "сірій зоні" між сферами впливу та втратити здатність самостійно гарантувати власну безпеку.

