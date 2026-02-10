Про це пише журналіст Welt Крістоф Ваннер та керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Чи наступатимуть росіяни навесні?

У репортажі повідомляється про ймовірну активізацію російських сил на кількох напрямках. Серед них – райони Покровська, Гуляйполя та території на захід від Запоріжжя.

Журналіст зауважив, що його інформація ґрунтується на основі відкритих джерел, супутникових знімків та повідомлень військових експертів та блогерів. Також у матеріалі наголошується, що частину даних неможливо перевірити незалежно.

Водночас керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що західні ЗМІ не є першоджерелом інформації щодо планів Росії, мовляв, про підготовку росіян до посилення тиску на фронті українська сторона знала ще у грудні – січні.

Західна преса дещо відстає. Плани ворога відомі, зрозумілі, СОУ роблять все, аби зривати їх максимально,
– додав він.

Яка нині ситуація на фронті?

  • Російські воєнкори заявляли про контрнаступ ЗСУ на Гуляйпільському напрямку. Втім речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин спростував цю інформацію. Він заявив, що такі інформаційні "вкиди" росіян є лише спробою виправдати свою попередню брехню. За його словами, на цій ділянці фронту диверсійні групи противника проникають у глибину української оборони, фотографуються із прапорами та поширюють це як "докази" захоплення населених пунктів. Втім Сили оборони ліквідовують цих "сміливців" вже за кілька годин.

  • Станом на 10 лютого російські підрозділи зуміли просунутися на півночі Сумської області, у районі Великого Бурлука та на Куп'янському напрямку. Російські сили також нещодавно мали локальні просування на напрямку Слов’янська.

  • Водночас українські війська, за наявними даними, утримували позиції або мали обмежені успіхи на напрямку Гуляйполя.

  • Загалом ситуація на полі бою залишаєтсья напруженою без значних змін.