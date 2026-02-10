Про це пише журналіст Welt Крістоф Ваннер та керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Дивіться також Путін не хоче зупиняти війну, – командир 225 ОШП Олег Ширяєв пояснив мотиви диктатора

Чи наступатимуть росіяни навесні?

У репортажі повідомляється про ймовірну активізацію російських сил на кількох напрямках. Серед них – райони Покровська, Гуляйполя та території на захід від Запоріжжя.

Журналіст зауважив, що його інформація ґрунтується на основі відкритих джерел, супутникових знімків та повідомлень військових експертів та блогерів. Також у матеріалі наголошується, що частину даних неможливо перевірити незалежно.

Водночас керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що західні ЗМІ не є першоджерелом інформації щодо планів Росії, мовляв, про підготовку росіян до посилення тиску на фронті українська сторона знала ще у грудні – січні.

Західна преса дещо відстає. Плани ворога відомі, зрозумілі, СОУ роблять все, аби зривати їх максимально,

– додав він.

Яка нині ситуація на фронті?