Про це пише журналіст Welt Крістоф Ваннер та керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Чи наступатимуть росіяни навесні?
У репортажі повідомляється про ймовірну активізацію російських сил на кількох напрямках. Серед них – райони Покровська, Гуляйполя та території на захід від Запоріжжя.
Журналіст зауважив, що його інформація ґрунтується на основі відкритих джерел, супутникових знімків та повідомлень військових експертів та блогерів. Також у матеріалі наголошується, що частину даних неможливо перевірити незалежно.
Водночас керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що західні ЗМІ не є першоджерелом інформації щодо планів Росії, мовляв, про підготовку росіян до посилення тиску на фронті українська сторона знала ще у грудні – січні.
Західна преса дещо відстає. Плани ворога відомі, зрозумілі, СОУ роблять все, аби зривати їх максимально,
– додав він.
Яка нині ситуація на фронті?
Російські воєнкори заявляли про контрнаступ ЗСУ на Гуляйпільському напрямку. Втім речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин спростував цю інформацію. Він заявив, що такі інформаційні "вкиди" росіян є лише спробою виправдати свою попередню брехню. За його словами, на цій ділянці фронту диверсійні групи противника проникають у глибину української оборони, фотографуються із прапорами та поширюють це як "докази" захоплення населених пунктів. Втім Сили оборони ліквідовують цих "сміливців" вже за кілька годин.
Станом на 10 лютого російські підрозділи зуміли просунутися на півночі Сумської області, у районі Великого Бурлука та на Куп'янському напрямку. Російські сили також нещодавно мали локальні просування на напрямку Слов’янська.
Водночас українські війська, за наявними даними, утримували позиції або мали обмежені успіхи на напрямку Гуляйполя.
Загалом ситуація на полі бою залишаєтсья напруженою без значних змін.