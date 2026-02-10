Об этом говорится в новом отчете Мюнхенской конференции по безопасности. В этом отчете также предупреждают о завершении эпохи американского "зонтика безопасности" для Европы.

Почему Америка начинает отходить от гарантий безопасности в Европе?

В документе отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа четко дала понять, что ответственность за безопасность континента должны нести сами европейские члены НАТО. В частности, министр обороны США Пит Гегсет во время заседания Контактной группы 12 февраля 2025 года заявил, что именно Европа должна стать ключевым гарантом собственной безопасности. Согласно новой доктрине Вашингтона, страны ЕС должны взять на себя большую часть военной помощи Украине.

Авторы отчета отмечают, что с января 2025 года поддержка США существенно сократилась, а вопросы безопасности все чаще используются как инструмент экономического давления на Европу.

Какие страны могут стать следующими для военной агрессии России?

На этом фоне Кремль, по оценкам аналитиков, наращивает агрессивную политику. Россия перевела экономику на военные рельсы, тратя около 40% федерального бюджета на оборону, и не отказалась от максималистских целей в войне против Украины.

Эксперты рассматривают несколько возможных сценариев: региональная война в Балтии может начаться в течение двух лет после возможного прекращения боевых действий в Украине, а локальный конфликт против одного из соседей России – уже через шесть месяцев.

Также в отчете упоминается активизация гибридных действий Москвы, в частности диверсии на энергетической инфраструктуре и нарушение воздушного пространства Польши и Эстонии. Отдельное беспокойство в Европе вызвал мирный план из 28 пунктов, который появился в ноябре 2025 года при поддержке США. Аналитики считают, что он игнорирует интересы ЕС, предусматривает территориальные уступки Украины и ограничения ее оборонного потенциала.

Несмотря на рост оборонных расходов европейских стран на 41%, авторы отчета указывают на отсутствие общей оборонной стратегии. Они предостерегают, что без системных решений Европа рискует оказаться в "серой зоне" между сферами влияния и потерять способность самостоятельно гарантировать собственную безопасность.

