Соответствующее заявление сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Генерал отметил, что системные удары по вражеским аэродромам и другим объектам, которые обеспечивают боевую работу российской авиации, привели к сокращению применения управляемых авиабомб примерно на 5%.

Как Силы обороны снижают способность врага использовать авиабомбы?

В рамках операций DeepStrike в январе выполнено 48 огневых задач по объектам нефтегазового сектора России. Это повлекло снижение общих объемов переработки нефти в стране-агрессоре на 19%, что в пересчете на год составляет около 53,4 миллиона тонн.

Важно отметить, что несмотря на ограниченность средств поражения, украинская противовоздушная оборона за месяц уничтожила 21,7 тысячи воздушных целей, среди которых 21,6 тысячи составляли вражеские беспилотники различных типов.

Вооруженные Силы Украины стабилизировали ситуацию на фронте, эффективно сдерживая противника и нанося ему значительные потери. Общие потери российских войск за январь составили 31,7 тысячи вражеских солдат – это на 9 тысяч больше, чем объемы пополнения личным составом за тот же период.

Такую тенденцию нужно продолжать и укреплять,

– подчеркнул Сырский.

Во время анализа выполнения боевых задач рассмотрены вопросы отражения воздушных атак, комплектования и обеспечения войск, проведения фортификационных работ, а также поддержания дисциплины и правопорядка в армии.

