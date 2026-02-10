Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), яке опублікували 9 лютого.

Чому росіяни стверджують про початок "контрнаступу" в Запорізькій області?

Російський військовий блогер нещодавно заявив, що українські війська користуються туманною погодою та блокуванням використання окупантами терміналів Starlink, щоб здійснити "контрнаступ" поблизу Соснівки, Новоолександрівки (обидва на південний схід від Олександрівки) та Нечаївки (на північ від Гуляйполя). Також він зазначив, що українські війська просунулися до Тернуватого (на північний захід від Гуляйполя).

Інший "воєнкор" заявляє, що українські війська почали "місцевий контрнаступ" на сході Запорізької області, уперше за довгий час.

Зокрема російські пропагандисти стверджують, що наступ ведеться з використанням бронетехніки в умовах туману і зниженого російського зв'язку.

Речник Сил оборони Півдня України полковник Владислав Волошин заявив, що лінія фронту знаходиться щонайменше за 10 – 15 кілометрів від Тернуватого, село перебуває під контролем ЗСУ.

Однак Волошин заперечив заяви російських мілблогерів про нібито український "контрнаступ" на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей.

Волошин повідомив, що українські війська в цьому районі проводять розвідувально-пошукові місії для виявлення російських інфільтраційних та диверсійних груп, але зазначив, що ці українські дії не є контрнаступом,

– зазначають аналітики.

ISW спостерігав за широко поширеними скаргами самих російських військових блогерів на систематичну практику російських командирів, які надсилають неправдиві звіти своєму начальству про передбачувані досягнення.

Російські війська, а згодом і частина так званих "воєнкорів", імовірно, перебільшили успіхи своїх наступів на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Тепер вони просувають тезу про нібито український "контрнаступ", намагаючись пояснити відхід і повернення на позиції, які фактично утримували протягом деякого часу час.

