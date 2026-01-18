Про це інформує 24 Канал з посиланням на Угрупування військ "Схід".

Хто контролює Міньківку на Донеччині?

Як запевнили в Угрупуванні, населений пункт Міньківка, що на Слов'янському напрямку, перебуває під контролем українських військових.

Наші підрозділи продовжують виконувати бойові завдання на визначених рубежах,

– додали бійці.

Там самим військові спростували заяви Росії про взяття цього села на Донеччині.

Сили оборони зазначили, що такі повідомлення російських пропагандистів є елементом інформаційно-психологічних операцій та спрямовані на створення хибного уявлення про успіхи армії Росії.

Яка ситуація на фронті?