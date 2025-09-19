Порушення зафіксували в районі острова Вайндлоо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR і Politico.

Що відомо про порушення повітряного простору Естонії 19 вересня?

Вранці 19 вересня 3 винищувачі Росії залетіли у повітряний простір Естонії.

Літаки не мали планів польотів, а їхні транспондери були вимкнені. На момент порушення вони не мали двостороннього радіозв'язку з естонською авіадиспетчерською службою.

Винищувачі Росії кружляли в Естонії близько 12 хвилин, поки НАТО не підняло у повітря італійські F-35 для їх перехоплення.

Розташування острова Вайдлоо: дивіться на карті

У Міністерстві закордонних справ Естонії викликали Тимчасового повіреного у справах Російської Федерації в Естонії, щоб висловити протест та вручити ноту.

З початку цього року це вже четверте порушення повітряного простору Естонії з боку Росії.

Але сьогоднішнє порушення, під час якого три винищувачі увійшли до нашого повітряного простору, є безпрецедентно жорстоким,

– сказав міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

Він закликав реагувати на це наростання агресивності Росії політичним та економічним тиском на Москву.

