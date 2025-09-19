Порушення зафіксували в районі острова Вайндлоо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR і Politico.
Дивіться також "Єдиний спосіб": американський адмірал пояснив, чому НАТО має закрити небо над Україною
Що відомо про порушення повітряного простору Естонії 19 вересня?
Вранці 19 вересня 3 винищувачі Росії залетіли у повітряний простір Естонії.
Літаки не мали планів польотів, а їхні транспондери були вимкнені. На момент порушення вони не мали двостороннього радіозв'язку з естонською авіадиспетчерською службою.
Винищувачі Росії кружляли в Естонії близько 12 хвилин, поки НАТО не підняло у повітря італійські F-35 для їх перехоплення.
Розташування острова Вайдлоо: дивіться на карті
У Міністерстві закордонних справ Естонії викликали Тимчасового повіреного у справах Російської Федерації в Естонії, щоб висловити протест та вручити ноту.
З початку цього року це вже четверте порушення повітряного простору Естонії з боку Росії.
Але сьогоднішнє порушення, під час якого три винищувачі увійшли до нашого повітряного простору, є безпрецедентно жорстоким,
– сказав міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.
Він закликав реагувати на це наростання агресивності Росії політичним та економічним тиском на Москву.
Раніше російські дрони атакували Польщу
В ніч проти 10 вересня російські безпілотники під час атаки на Україну порушили повітряний простір Польщі.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що його країну атакували саме російські дрони.
Туск розповів, що відбулося щонайменше 19 вторгнень російських дронів у повітряний простір Польщі. Останній з них був збитий близько 06:45 ранку.
У міноборони Росії цинічно виправдалися за атаку, заявивши, що об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися.