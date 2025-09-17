Причина такої стриманості проста: страх ескалації та прямого бою між російськими та натовськими силами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на колонку адмірала США у відставці, колишнього верховного головнокомандувача ОЗС НАТО Джеймса Ставрідіса для Bloomberg.

Чому НАТО не хотіло закривати небо над Україною?

Ставрідіс пояснив, що безпольотна зона вимагатиме патрулювання території України літаками НАТО. А гарантування безпеки цих пілотованих літальних апаратів може навіть вимагати нейтралізації передових російських зенітних систем С-400 як у Росії, так і в Білорусі.

Ймовірно, знадобляться правила ведення бойових дій, які дадуть змогу винищувачам НАТО збивати не тільки російські безпілотники і ракети, а й пілотовані бомбардувальники і винищувачі Кремля,

– сказав ексадмірал.

У НАТО побоюються, що пряме зіткнення може спричинити розширення війни – не лише на Чорному морі чи в кіберпросторі, а й навіть із загрозою тактичного ядерного удару з боку Москви.

Водночас, на думку адмірала у відставці Джеймса Ставрідіса, проліт російських безпілотників у Польщі може стати переломним моментом для запровадження безпольотної зони над Україною.

Він нагадує, що Альянс має у своєму розпорядженні понад десяток літаків дальнього радіолокаційного виявлення E-3, які можуть цілодобово стежити за небом над Україною та східним кордоном НАТО. Крім того, в межах нової операції "Східний вартовий" до охорони східного флангу долучаються американські F-35, а також сучасні винищувачі з Польщі, Великої Британії, Франції, країн Балтії та Швеції.

"Питання лише в тому, чи готові ми перенести операцію на українську територію. Це може стати частиною пакета рішень, які вже кілька місяців обговорюють у Вашингтоні та Брюсселі", – зазначає Ставрідіс.

Американський адмірал підкреслює: безпольотна зона – це дуже агресивний крок, і він несе реальний ризик подальшої ескалації.

Але, з огляду на нерозсудливість, нещадність і непримиренність Путіна, найяскравіше продемонстровані його ігноруванням особистих дипломатичних зусиль Трампа, ми прийшли до того моменту, коли необхідно закрити небо над Україною. У поєднанні з іншими економічними та дипломатичними інструментами, це може бути єдиним способом переконати Москву в марності її спроб завоювати всю Україну,

– підкреслив експерт.

