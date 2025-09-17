Причина такой сдержанности проста: страх эскалации и прямого боя между российскими и натовскими силами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на колонку адмирала США в отставке, бывшего верховного главнокомандующего ОВС НАТО Джеймса Ставридиса для Bloomberg.

К теме Не для сбивания дронов: Франция направила в Польшу "ядерные" истребители, – Defense Express

Почему НАТО не хотело закрывать небо над Украиной?

Ставридис объяснил, что бесполетная зона потребует патрулирования территории Украины самолетами НАТО. А обеспечение безопасности этих пилотируемых летательных аппаратов может даже потребовать нейтрализации передовых российских зенитных систем С-400 как в России, так и в Беларуси.

Вероятно, понадобятся правила ведения боевых действий, которые позволят истребителям НАТО сбивать не только российские беспилотники и ракеты, но и пилотируемые бомбардировщики и истребители Кремля,

– сказал экс-адмирал.

В НАТО опасаются, что прямое столкновение может привести к расширению войны – не только на Черном море или в киберпространстве, но и даже с угрозой тактического ядерного удара со стороны Москвы.

В то же время, по мнению адмирала в отставке Джеймса Ставридиса, пролет российских беспилотников в Польше может стать переломным моментом для введения бесполетной зоны над Украиной.

Он напоминает, что Альянс располагает более десятком самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-3, которые могут круглосуточно следить за небом над Украиной и восточной границей НАТО. Кроме того, в рамках новой операции "Восточный страж" к охране восточного фланга приобщаются американские F-35, а также современные истребители из Польши, Великобритании, Франции, стран Балтии и Швеции.

"Вопрос лишь в том, готовы ли мы перенести операцию на украинскую территорию. Это может стать частью пакета решений, которые уже несколько месяцев обсуждают в Вашингтоне и Брюсселе", – отмечает Ставридис.

Американский адмирал подчеркивает: бесполетная зона – это очень агрессивный шаг, и он несет реальный риск дальнейшей эскалации.

Но, учитывая безрассудство, беспощадность и непримиримость Путина, наиболее ярко продемонстрированы его игнорированием личных дипломатических усилий Трампа, мы пришли к тому моменту, когда необходимо закрыть небо над Украиной. В сочетании с другими экономическими и дипломатическими инструментами, это может быть единственным способом убедить Москву в тщетности ее попыток завоевать всю Украину,

– подчеркнул эксперт.

Почему в НАТО снова заговорили о бесполетной зоне над Украиной?