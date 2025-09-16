Однако оказалось, что предоставленные самолеты предназначены вовсе не для сбивания дронов. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.
Смотрите также Учения России и Беларуси "Запад-2025": решится ли Путин атаковать НАТО и при чем здесь ядерка
Какие истребители Франция направила в Польшу?
Истребители в Польшу направили из-за выполнения обязательств в рамках НАТО после атаки российских беспилотников. Однако реальный замысел Парижа стал понятным уже после того, как начальник штаба воздушно-космических сил Франции Джером Белланжер опубликовал фото Rafale.
Defense24 пишет, что все три истребителя принадлежат к Escadron de Chasse 2/4 La Fayette, которая базируется на 113-й авиабазе Saint-Dizier – Robinson. Это специальные Rafale, которые являются штатными носителями ядерного вооружения.
В свою очередь в Defense Express отмечают, что во Франции таких самолетов только 20, и они являются частью сил ядерного сдерживания. Однако неизвестно, прибыли ли истребители с ядерным вооружением, что может находиться на борту транспортного A400, который также приземлился в Польше.
Но в любом случае размещение таких сил на аэродроме Минск-Мазовецкий под Варшавой в 115 километрах от границы с Беларусью более чем показательно,
– добавляют аналитики.
Справка: в отличие от европейских истребителей, что в случае необходимости должны вооружиться свободнопадающими американскими ядерными бомбами B61, французские Rafale несут сверхзвуковые ракеты ASMP-A. Они имеют дальность в 500 километров и разгоняются до скорости 3 Маха. Штатным зарядом является TN 81 с мощностью от 100 до 300 килотонн.
К слову, в ответ на нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами к миссии НАТО присоединилась и Великобритания. Со своей стороны она отправит истребители "Тайфун", пишет Sky News.
Что известно о миссии НАТО "Восточный страж"?
Накануне генсек НАТО Марк Рютте вместе с главой сил НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем анонсировали запуск миссии "Восточный страж" для усиления восточного фланга.
Речь идет о совершенно новой оборонной структуре, к которой привлекут силы союзников, в частности Дании, Франции, Великобритании и Германии.
В пятницу, 12 сентября, Генеральный штаб Войска Польского сообщил о фактическом начале миссии – там показали кадры приземления французского самолета А-400 в Минске-Мазовецком.