Соответствующее видео появилось в сети. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM.

Что известно о миссии "Восточный страж"?

Военные показали кадры приземления французского транспортного самолета А-400 в Минске Мазовецком с вооружением для истребителей Rafale, которые уже находятся в Польше.

Начало операции "Восточный страж": смотрите видео

К слову, ранее Рютте вместе с главой сил НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем анонсировали запуск миссии "Восточный страж" для усиления восточного фланга. По словам военных, ключевым здесь является совершенно новая оборонная структура, к которой привлекут силы союзников, в частности Дании, Франции, Великобритании, Германии и тому подобное.

Мы знаем, что героическая оборона Украины связана с будущим Европы. Именно поэтому мы усиливаем нашу обороноспособность. В единстве сила, а в готовности – победа,

– сказал вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Кроме того, в НАТО миссию "Восточный страж" считают не просто инициативой, а "конкретным ответом" и "четким сигналом" о неприкосновенности границ.

