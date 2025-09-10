Значительная часть беспилотников прилетела со стороны Беларуси. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что сказал Туск об атаке на Польшу?

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября произошло не менее 19 вторжений российских дронов в воздушное пространство Польши. По его словам, последний из них был сбит около 06:45 утра.

К операции привлекли боевые самолеты НАТО. Известно, что значительную роль сыграли нидерландские F-35, которые находятся в Польше с 1 сентября и должны были оставаться там до конца года.

Польские военные пока не сообщили, использовались ли также истребители F-16.

Между тем Rzeczpospolita со ссылкой на неофициальные источники сообщает, что во время атаки было зафиксировано более 20 беспилотников, вероятнее всего – 23. Все из них уничтожили, чтобы предотвратить попадания на территории Польши.

В то же время президент Украины сообщал, что по его данным воздушное пространство соседней страны нарушили более двух десятков российских беспилотников.

Что известно об атаке дронов на Польшу?