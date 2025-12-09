Об этом в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, добавив, что среди таких – Германия, которая в 2026 году выделит для помощи Украине 11,5 миллиардов евро. Они будут использоваться для закупки американского оружия.

Европа разделена, а США занимают бизнесовую позицию

Среди тех, кто активно закупает для нашего государства оружие в США – это также скандинавские страны, север ЕС, частично центральная Европа. Экономист подчеркнул, что Европа разная. Например, Италия на 2026 год не продлила декрет по поводу финансовой помощи Украине в полном объеме. Определенную сумму выделить планируется, но она гораздо меньше, чем была в 2025-м.

Сегодня крупнейшим партнером Украины являются те политические круги, которые больше понимают уровень опасности, который поступает от России. Среди таких страны Балтии, Польша, Германия, Франция. Это страны, которые исторически имеют опыт очень сокрушительных войн, страдали из-за вещей безопасности,

– объяснил Пендзин.

Одновременно с этим юг и центр Европы (Италия, Венгрия, Словакия) имеют другие взгляды, ищут коллаборации. По мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба, Европа сегодня сама из-за особенностей внутреннего построения, менталитета населения не способна защищать себя. А позиция США сейчас максимально приблизилась к бизнесовой. Это, как отметил Пендзин, уже не позиция защитника демократии.

Фондом Рейгана в США были проведены опросы. Более 60% американцев поддержали предоставление военно-технической помощи Украине, выразили большую обеспокоенность тем, что Россия наращивает агрессивные взгляды в том числе в отношении ЕС. Американский избиратель сегодня является более прогрессивным, чем Трамп,

– подчеркнул Пендзин.

Однако президенту США в любом случае придется реагировать на эти вещи. Экономист уверен, что Дональд Трамп не может игнорировать позицию своих избирателей, особенно на фоне того, что в ноябре 2026-го в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс.

Пендзин прогнозирует, что вполне вероятно, что мир увидит более жесткую позицию Трампа в отношении России. Однако пока он ищет странные компромиссы, пытается продать Украину за возможность получить замороженные российские активы, которые, к слову, находятся в Европе.

Военная помощь Украине: о чем заявляет Европа?