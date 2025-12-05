Дания остается государством, которое предоставило Украине наибольшую поддержку в соотношении к собственному ВВП. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DR.

Почему Дания уменьшает поддержку Украины?

В проект бюджета Дании на 2026 год заложено 9,4 миллиарда датских крон (1,26 миллиарда евро) на военную поддержку Украины. Это заметно меньше, чем в 2025 году, когда помощь составляла 16,5 миллиарда крон (2,21 миллиарда евро). Это значительно ниже показателя 2024 года – почти 19 миллиардов крон (2,54 миллиарда евро).

По данным Кильского института, Дания остается государством, которая предоставила Украине наибольшую поддержку в соотношении к собственному ВВП. Поэтому, как считает член оборонного комитета Саймон Коллеруп, снижение объемов помощи выглядит закономерным.

По его словам, Дания сознательно была среди первых, кто предоставил масштабную помощь после начала вторжения, и этот вклад "превышал то, что обычно соответствует размерам страны". Поэтому нынешнее уменьшение он называет естественным.

В то же время другой депутат комитета, Стинус Линдгрин, который инициировал запрос, убежден, что сокращение финансирования является ошибкой. Он настаивает на возвращении к предыдущему уровню поддержки, поскольку ситуация в Украине является "критической" и требует большего привлечения партнеров.

Коллеруп, свою очередь, считает, что теперь именно другие государства должны увеличить свой вклад.

"Мы – небольшая страна со здоровой экономикой и высокой способностью к принятию решений, поэтому мы фактически смогли найти в нашей экономике средства для оказания масштабной поддержки в начале. Но я также верю, что есть место для других стран, чтобы выйти в лидеры", – добавил он.

Всего с начала полномасштабного российского вторжения Дания предоставила Украине помощь на 70 миллиардов датских крон (9,38 миллиарда евро).

