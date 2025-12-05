Данія залишається державою, яка надала Україні найбільшу підтримку у співвідношенні до власного ВВП. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DR.

Чому Данія зменшує підтримку України?

У проєкті бюджету Данії на 2026 рік закладено 9,4 мільярда данських крон (1,26 мільярда євро) на військову підтримку України. Це помітно менше, ніж у 2025 році, коли допомога становила 16,5 мільярда крон (2,21 мільярда євро). Це значно нижче за показник 2024 року – майже 19 мільярдів крон (2,54 мільярда євро).

За даними Кільського інституту, Данія залишається державою, яка надала Україні найбільшу підтримку у співвідношенні до власного ВВП. Тому, як вважає член оборонного комітету Саймон Коллеруп, зниження обсягів допомоги виглядає закономірним.

За його словами, Данія свідомо була серед перших, хто надав масштабну допомогу після початку вторгнення, і цей внесок "перевищував те, що зазвичай відповідає розмірам країни". Тож нинішнє зменшення він називає природним.

Водночас інший депутат комітету, Стінус Ліндгрін, який ініціював запит, переконаний, що скорочення фінансування є помилкою. Він наполягає на поверненні до попереднього рівня підтримки, оскільки ситуація в Україні є "критична" і вимагає більшого залучення партнерів.

Коллеруп, своєю чергою, вважає, що тепер саме інші держави мають збільшити свій внесок.

"Ми – невелика країна зі здоровою економікою та високою здатністю до прийняття рішень, тому ми фактично змогли знайти в нашій економіці кошти для надання масштабної підтримки на початку. Але я також вірю, що є місце для інших країн, щоб вийти в лідери", – додав він.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення Данія надала України допомогу на 70 мільярдів данських крон (9,38 мільярда євро).

