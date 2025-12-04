В этом хаосе критически важной для Украины остается поддержка европейских союзников. Именно от того, как они будут действовать дальше, зависит будущая безопасность Европы и спасение нашей страны, передает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

Что должна делать Европа для спасения Украины?

Благодаря давлению европейских лидеров и здравомыслящих республиканцев начальную версию мирного плана США изменили. Из него вычеркнули наиболее неприемлемые для Киева пункты.

Однако, отмечает издание, нельзя исключать, что может появиться еще один плохой псевдомирный план. И Европа должна быть готова противодействовать ему.

Даже, если США не будут давить на Украину, чтобы та пошла на невыгодные условия мира, они больше не будут поддерживать ее так, как раньше.

Украине в дальнейшем нужна серьезная военная и финансовая поддержка – и все бремя ложится на плечи Европы. Пока не совсем ясно, осознают ли это европейцы.

Теперь 90 – 100 миллиардов долларов в год, необходимые для поддержки Украины в войне – ранее разделены пополам – придется платить только Европе.

Пока не будет установлен стабильный мир, Европа должна продолжать платить, как раньше – и еще находить дополнительные 50 миллиардов в год.

Издание отмечает, что Европа имеет три стратегические задачи:

убедить Путина, что он не сможет победить, доказав, что Европа (с экономикой в 10 раз больше российской) никогда не оставит Украину;

успокоить Украину;

показать сторонникам MAGA, что Европа – не слабый блок, который лишь пользуется другими.

Все три задачи Европа пока проваливает. Лучше всего это иллюстрирует спор в ЕС относительно около 245 миллиардов долларов замороженных российских активов, большинство из которых хранятся в клиринговом центре в Брюсселе. В прошлом году G7 договорились использовать проценты от замороженных активов агрессора на поддержку жертвы. Но этого мало. На саммите ЕС в октябре должны были согласовать креативный способ использовать активы – например, создать "кредит на репарации" для Украины, который будет погашен только в случае выплаты Россией компенсации за причиненный ущерб.

Но Бельгия хочет, чтобы другие страны Европы разделили риск возможного судебного возвращения Россией своих активов. Другие не очень стремятся этого делать.

Если Европа не будет – или не сможет – использовать замороженные активы, она должна действовать своими собственными ресурсами – и быстро.

Украине нужно предсказуемое финансирование на несколько лет: четырехлетний или пятилетний пакет, на который она может рассчитывать, чтобы поддерживать бюджет, производить снаряды и восстанавливать электростанции.

Текущий подход Европы "мелкими дозами" – противоположность стратегичности. Он заставляет Украину выживать от одной донорской встречи до другой, поощряет Путина ждать, пока Запад истощится, и дает аргументы тем в кругу Трампа, кто утверждает, что Европа не способна на серьезную государственную политику,

– заключает The Economist.

