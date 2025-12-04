В частности, ее будет представлять секретарь СНБО Рустем Умеров. Associated Press раскрыло время и место разговора, передает 24 Канал.

Смотрите также Принуждение Украины к капитуляции: как Виткофф помог России "продать" свой план Трампу и как на это реагируют в США

Когда Умеров встретится с американцами?

Журналисты узнали о следующем этапе переговоров от высокопоставленного чиновника администрации Трампа, который говорил на условиях анонимности. Встреча Умерова, Виткоффа и Кушнера якобы состоится в четверг, 4 декабря, в Майами.

Напомним, накануне глава МИД Андрей Сибига сообщил, что украинская делегация получила приглашение посетить США.

Со своей стороны Владимир Зеленский подтвердил подготовку встреч за рубежом. "Рустем Умеров, Андрей Гнатов и все, кто нужен для переговоров, продолжат разговор с представителями президента Трампа", – подчеркнул он.

Как закончились переговоры с россиянами?