В частности, ее будет представлять секретарь СНБО Рустем Умеров. Associated Press раскрыло время и место разговора, передает 24 Канал.
Смотрите также Принуждение Украины к капитуляции: как Виткофф помог России "продать" свой план Трампу и как на это реагируют в США
Когда Умеров встретится с американцами?
Журналисты узнали о следующем этапе переговоров от высокопоставленного чиновника администрации Трампа, который говорил на условиях анонимности. Встреча Умерова, Виткоффа и Кушнера якобы состоится в четверг, 4 декабря, в Майами.
Напомним, накануне глава МИД Андрей Сибига сообщил, что украинская делегация получила приглашение посетить США.
Со своей стороны Владимир Зеленский подтвердил подготовку встреч за рубежом. "Рустем Умеров, Андрей Гнатов и все, кто нужен для переговоров, продолжат разговор с представителями президента Трампа", – подчеркнул он.
Как закончились переговоры с россиянами?
Вечером среды, 3 декабря, Трамп рассказал, что Уиткофф и Кушнер убеждены в желании Владимира Путина закончить войну. Российский диктатор якобы хотел бы "вернуться к нормальной жизни" и торговать с США.
К слову, разговор в Москве длился более 4 часов. Представители страны-агрессора его описали как "полезный и конструктивный", но подробностей не разглашали. Зато Украина со своими европейскими союзниками обвинили главу Кремля в притворном интересе к мирным усилиям.
Эксклюзивно для 24 Канала политолог Олег Саакян рассказал, что присутствие Кушнера стало для россиян скорее "неприятным фактом", чем неожиданностью. В частности, ранее за закрытыми дверями зять Трампа вел себя несколько сдержаннее Уиткоффа.