Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Петра Пеллегрини для STVR. Он выступает против предоставления средств на войну, однако поддерживает идею финансирования восстановления Украины.
Смотрите также Будут действовать сообща: две страны планируют иски против ЕС из-за российского газа
Что сказал Пеллегрини об использовании замороженных российских активов?
Президент Словакии считает, что Евросоюз не может использовать свои деньги для военной помощи Украине. Он считает, что стороны должны сесть за стол переговоров, чтобы война закончилась, а финансировать ее продолжение – не стоит.
Я считаю, что если мы будем посылать в Украину еще десятки или сотни миллиардов только для того, чтобы купить им оружие и военное снаряжение, мы только продолжаем конфликт, который имеет разрушительные последствия для Украины,
– сказал Петр Пеллегрини.
Однако, по мнению президента Словакии, передача большой суммы денег вполне возможна для послевоенного восстановления Украины. Эти средства он предлагает выделить на восстановление зданий и городов и обеспечение электроэнергией.
Интересно, что Пеллегрини считает Россию сильнее в войне, говоря, что страна-агрессор имеет огромную и упорную армию. Поэтому, по его словам, Украина "просто не способна выиграть эту войну".
Что известно о помощи Украине от партнеров?
В 2026 году Дания планирует выделить для Украины 9,4 миллиарда датских крон. Эта сумма для военной поддержки является меньшей, чем в предыдущие годы. Однако Дания все равно является той страной, которая предоставила Украине наибольшую поддержку в соотношении к собственному ВВП.
Еще до 25 декабря Соединенные Штаты обещают, что Украина получит новый пакет оружия. Однако в 2027 году Дональд Трамп хочет переложить основные расходы на нужды НАТО и ответственность за оборону на Европу.
По мирному плану президента США европейские лидеры имеют одно видение: они не хотят, чтобы соглашение о мире было без серьезных гарантий безопасности для Украины.