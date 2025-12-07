Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Петра Пеллегрини для STVR. Он выступает против предоставления средств на войну, однако поддерживает идею финансирования восстановления Украины.

Смотрите также Будут действовать сообща: две страны планируют иски против ЕС из-за российского газа

Что сказал Пеллегрини об использовании замороженных российских активов?

Президент Словакии считает, что Евросоюз не может использовать свои деньги для военной помощи Украине. Он считает, что стороны должны сесть за стол переговоров, чтобы война закончилась, а финансировать ее продолжение – не стоит.

Я считаю, что если мы будем посылать в Украину еще десятки или сотни миллиардов только для того, чтобы купить им оружие и военное снаряжение, мы только продолжаем конфликт, который имеет разрушительные последствия для Украины,

– сказал Петр Пеллегрини.

Однако, по мнению президента Словакии, передача большой суммы денег вполне возможна для послевоенного восстановления Украины. Эти средства он предлагает выделить на восстановление зданий и городов и обеспечение электроэнергией.

Интересно, что Пеллегрини считает Россию сильнее в войне, говоря, что страна-агрессор имеет огромную и упорную армию. Поэтому, по его словам, Украина "просто не способна выиграть эту войну".

Что известно о помощи Украине от партнеров?