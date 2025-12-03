Что планирует Венгрия?

Об этом в среду, 3 декабря, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Принять и реализовать этот брюссельский приказ для Венгрии невозможно,

– отметил глава МИД во время брифинга.

Политик отметил, что решение ЕС отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года противоречит учредительным документам блока и по сути является санкционным мероприятием, который Брюссель замаскировал под торговую политику.

Сийярто отметил, что Будапешт официально подаст судебный иск в Суд ЕС после окончательного утверждения решения европейскими властями.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии добавил, что уже обсуждал судебное обжалование со своим словацким коллегой, и, мол, Братислава согласилась совместно противодействовать намерениям ЕС по российскому газу.

Стоит знать! Венгрия и Словакия до сих пор значительно зависят от поставок газа и нефти из России и неоднократно повторяли, что не готовы от них отказываться, потому что это якобы нанесет ущерб их экономикам.

Что говорят в Словакии?

Словакия также рассматривает возможность иска против решения ЕС о запрете российских энергоресурсов, пишет Reuters. В среду правительство страны рассмотрело свои юридические возможности, но пока не раскрыло, какие конкретные шаги планирует.

Ранее Братислава уже заявляла, что проанализирует пути юридического обжалования, но многое, мол, будет зависеть от действий Еврокомиссии. Ведь Брюссель пообещал стране гарантии на случай возможных дефицитов или скачков цен в процессе отказа от российских энергоресурсов.

Мы имеем достаточно правовых оснований, чтобы рассмотреть подачу иска. Мы договорились, что вскоре покажем, насколько Европейская комиссия выполнила свои обязательства,

– подчеркнул премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Важно! План поэтапного отказа ЕС от российских энергоносителей является законодательной инициативой. Поэтому, он требует лишь поддержки большинства стран блока, поэтому Венгрия и Словакия не могут наложить вето на него.

Что известно о решении ЕС по энергоносителям России?