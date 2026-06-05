Куда пойдут миллиарды ЕС

Правительство предыдущего венгерского премьера Виктора Орбана в течение двух лет блокировало это финансирование. Однако с приходом к власти Петера Мадьяра это препятствие снято, пишет Nepszava.

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Как подтвердили изданию источники, решение о выделении 6,6 миллиарда евро уже фактически принято на уровне послов в рамках Европейского фонда мира.

Следующий шаг – за Европейской службой внешних действий, которая отвечает за этот фонд. Она должна подготовить законопроект и подать юридическое предложение на рассмотрение европейских лидеров. После этого его должны утвердить государства Евросоюза.

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И хотя окончательное решение по использованию этих миллиардов представители ЕС еще не приняли, но, вероятно, средства могут направить на усиление украинской противовоздушной обороны.

К слову, Киев уже обратился к союзникам, чтобы эти средства выделили на закупки систем ПВО Patriot и ракет к ним.

Потребность в этом является критической, ведь в последние недели Россия осуществляет массированные атаки по гражданским объектам с применением сотен дронов и ракет. Только во время одного из таких ударов погибли 23 гражданских, среди них двое детей,

– добавляет издание.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что за эти 6,6 миллиардов евро планируют расширить системы противовоздушной обороны, в частности приобретенных в США.

Заметьте! На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет договоренность на самом высоком политическом уровне о приобретении у США комплексов ПВО Patriot. Остается только эту договоренность реализовать.