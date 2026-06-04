Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, которые знакомы с соответствующими обсуждениями.

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Какой план разрабатывает Европа?

Издание пишет, что немецкие, французские и британские чиновники обсуждают возможность проведения переговоров между Украиной и Россией. Для этого представители крупнейших экономик Европы провели консультации с Киевом.

По словам собеседников, европейские лидеры считают, что существует возможность склонить Владимира Путина к этому процессу. Одной из причин называют отсутствие прогресса в переговорах, которые ранее пытались продвигать США.

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На оценки европейских союзников влияет ситуация на фронте. В частности, российские войска несут все большие потери, тогда как Украина демонстрирует успехи благодаря ударам беспилотников по целям в глубине российской территории.

Также собеседники указывают на появление признаков недовольства войной среди представителей российских элит. По их мнению, совокупность вышеупомянутых факторов может создать предпосылки для возобновления переговорного процесса.

Bloomberg отмечает, что союзники стремятся активизировать дипломатические усилия уже сейчас, чтобы избежать очередной сложной зимы для Украины, поскольку Россия, вероятно, снова усилит атаки на гражданское население и объекты энергетики.

В то же время источники отмечают, что Европа не намерена давить на Киев ради уступок Москве. Решение о начале переговоров и их формат, по-прежнему остается за украинским президентом Владимиром Зеленским.

Для координации дальнейших действий премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует провести встречу в ближайшие дни с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Согласно обнародованной информации, ожидается, что в рамках соответствующей встречи стороны скорее всего обсудят дальнейшую стратегию поддержки украинской стороны и дипломатические шаги в отношении России в будущем.

Впрочем, не все чиновники поддерживают активизацию переговоров с Россией. Некоторые представители группы Е3 считают, что Кремль до сих пор не готов к компромиссам и продолжает выдвигать заведомо неприемлемые требования по территориям.

Сторонники более жесткого подхода считают, что союзникам стоит делать ставку на усиление военной поддержки Украины, а приоритетом должны оставаться дополнительные поставки систем ПВО, боеприпасов и усиление санкций.

Напомним, на днях Владимир Зеленский в очередной раз заявил о готовности к прямым переговорам с диктатором Владимиром Путиным, ведь, по его словам, Украина пока не находится в "фокусе" американской стороны.