Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, які обізнані з відповідними обговореннями.

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Який план розробляє Європа?

Видання пише, що німецькі, французькі та британські посадовці обговорюють можливість проведення переговорів між Україною та Росією. Задля цього представники найбільших економік Європи провели консультації з Києвом.

За словами співрозмовників, європейські лідери вважають, що існує можливість схилити Володимира Путіна до цього процесу. Однією з причин називають відсутність прогресу у переговорах, які раніше намагалися просувати США.

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На оцінки європейських союзників впливає ситуація на фронті. Зокрема, російські війська зазнають дедалі більших втрат, тоді як Україна демонструє успіхи завдяки ударам безпілотників по цілях у глибині російської території.

Також співрозмовники вказують на появу ознак невдоволення війною серед представників російських еліт. На їхню думку, сукупність вищезгаданих факторів може створити передумови для відновлення переговорного процесу.

Bloomberg зазначає, що союзники прагнуть активізувати дипломатичні зусилля вже зараз, щоб уникнути чергової складної зими для України, оскільки Росія, ймовірно, знову посилить атаки на цивільне населення та об'єкти енергетики.

Водночас джерела наголошують, що Європа не має наміру тиснути на Київ задля поступок Москві. Рішення про початок переговорів і їхній формат, як і раніше залишається за українським президентом Володимиром Зеленським.

Для координації подальших дій прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує провести зустріч найближчими днями із президентом Франції Еммануелем Макроном, а також канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Згідно з оприлюдненою інформацією, очікується, що у рамках відповідної зустрічі сторони радше за все обговорять подальшу стратегію підтримки української сторони та дипломатичні кроки стосовно Росії у майбутньому.

Утім, не всі чиновники підтримують активізацію переговорів з Росією. Деякі представники групи Е3 вважають, що Кремль досі не готовий до компромісів та продовжує висувати завідомо неприйнятні вимоги щодо територій.

Прихильники жорсткішого підходу вважають, що союзникам варто робити ставку на посиленні військової підтримки України, а пріоритетом мають залишатися додаткові поставки систем ППО, боєприпасів і посилення санкцій.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський вчергове заявив про готовність до прямих переговорів із диктатором Володимиром Путіним, адже, за його словами, Україна наразі не перебуває у "фокусі" американської сторони.