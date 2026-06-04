Почему Венгрия поддержит санкции против России

Об этом сообщили источники, знакомые с ходом переговоров европейских лидеров, пишет Bloomberg.

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Такое решение станет резким разворотом Венгрии и очередным свидетельством отхода нового премьер-министра Петера Мадьяра от пророссийской политики его предшественника Виктора Орбана.

Дело в том, что до сих пор Будапешт едва соглашался, чтобы санкции Евросоюза продлили каждые шесть месяцев.

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Но во время встречи послов Евросоюза на этой неделе представители Венгрии присоединились к тем государствам, которые отстаивают продление санкций против Москвы на год.

Официально эту инициативу европейских лидеров позже в этом месяце должен представить председатель Европейского Совета Антониу Кошта.

Однако в венгерском правительстве эту информацию о санкциях заблаговременно подтверждать отказались.

Впрочем, источники отмечают, что новая позиция Будапешта может будет связана с обещаниями, которые Мадьяр дал избирателям во время предвыборной кампании. Тогда он уверял венгров, что восстановит отношения страны с Европейским Союзом.

Виктор Орбан их существенно испортил, ведь все время на посту главы правительства позиционировал себя как ближайшего союзника Москвы среди стран ЕС, что не нравилось Брюсселю и вызвало немалое напряжение.

Еще одним сигналом сближения с Брюсселем стало заявление Мадьяра в среду вечером о достижении договоренности относительно прав венгерского меньшинства в Украине. Именно благодаря этому Венгрия готова отказаться от блокирования перехода Украины к следующему этапу переговоров о вступлении в Европейский Союз,

– добавляет издание.

Заметьте! Для продолжения санкций, которые ЕС ввел против России после полномасштабного вторжения, нужна единодушная поддержка всех 27 государств блока. Поэтому, этот механизм фактически предоставляет каждой стране право вето, чем ранее Венгрия активно пользовалась.