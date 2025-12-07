Про це пише 24 Канал з посиланням на інтервʼю Петра Пеллегріні для STVR. Він виступає проти надання коштів на війну, однак підтримує ідею фінансування відбудови України.

Дивіться також Діятимуть спільно: дві країни планують позови проти ЄС через російський газ

Що сказав Пеллегріні про використання заморожених російських активів?

Президент Словаччини вважає, що Євросоюз не може використовувати свої гроші для військової допомоги Україні. Він вважає, що сторони мають сісти за стіл переговорів, щоб війна закінчилася, а фінансувати її продовження – не варто.

Я вважаю, що якщо ми будемо надсилати в Україну ще десятки чи сотні мільярдів тільки для того, щоб купити їм зброю та військове спорядження, ми лише продовжуємо конфлікт, який має руйнівні наслідки для України,

– сказав Петр Пеллегріні.

Однак, на думку президента Словаччини, передача великої суми грошей цілком можлива для післявоєнної відбудови України. Ці кошти він пропонує виділити на відновлення будівель та міст і забезпечення електроенергією.

Цікаво, що Пеллегріні вважає Росію сильнішою у війні, говорячи, що країна-агресорка має величезну та завзяту армію. Відтак, за його словами, Україна "просто не здатна виграти цю війну".

Що відомо про допомогу Україні від партнерів?