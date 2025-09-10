Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Как в НАТО реагируют на российские дроны в Польше?

По данным источников Reuters в НАТО, Альянс не рассматривает вторжение беспилотников на территорию Польши как атаку.

Собеседник издания добавил, что предварительная информация свидетельствует об умышленном вторжении от шести до десяти российских дронов.

Это был первый случай, когда самолеты НАТО вступили в противодействие потенциальным угрозам в воздушном пространстве союзников.

– отметил источник.

Отмечается также, что системы противовоздушной обороны Patriot, размещённые в регионе, зафиксировали дроны с помощью своих радаров, но не открыли огонь.

По словам источников, в ночной операции участвовали польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, а также находящиеся в совместном пользовании самолеты-заправщики.

Важно! По данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью по меньшей мере восемь вражеских БПЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша.

Официально представительница НАТО Эллисон Гарт заявила, что Альянс обсудит вопросы беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Польши, во время очередного заседания в среду, 10 сентября.

