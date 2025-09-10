Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Андрея Сибигу.

Смотрите также Польша впервые отбивается от российских "Шахедов": все, что известно

Что сказал Сибига о российских дронах в Польше?

Ночью 10 сентября российские дроны во время массированной атаки по Украине пересекли воздушное пространство соседней Польши. Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что это свидетельствует о том, что чувство безнаказанности кремлевского диктатора продолжает расти.

Российские дроны, влетевшие в Польшу во время массированной атаки на Украину, свидетельствуют о том, что чувство безнаказанности Путина продолжает расти, поскольку он не был должным образом наказан за свои предыдущие преступления,

– отметил Сибига.

Он подчеркнул, что Путин продолжает эскалацию, расширяет войну и испытывает Запад на прочность.

"Чем дольше он не получает силу в ответ, тем агрессивнее он становится. Слабый ответ сейчас спровоцирует Россию еще больше – и тогда российские ракеты и дроны полетят еще дальше в Европу", – отметил глава МИД.

По его словам, соответствующая ситуация свидетельствует о том, что наконец следует принять решение, которое позволит использовать возможности ПВО соседних стран для перехвата дронов и ракет в воздушном пространстве Украины, в том числе тех, приближающихся к границам Североатлантического альянса.

"Украина уже давно предлагает такой шаг. Его необходимо сделать ради коллективной безопасности. Это также призыв к партнерам срочно усилить противовоздушную оборону Украины и лучше защититься от растущего количества российских дронов и ракет, которые регулярно атакуют нас", – добавил министр.

Также Сибига подчеркнул, стоит без промедлений усилить санкции в отношении России.

Он отметил, что российский диктатор серьезно отнесется к мирным переговорам только тогда, когда столкнется с серьезным трансатлантическим давлением.

Российскую военную машину необходимо остановить – и остановить ее можно только силой, а не слабостью,

– подчеркнул глава МИД.

Нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами: последние новости