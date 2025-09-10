Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Кароля Навроцкого в соцсети Х.
Как реагирует глава государства на атаку?
Кароль Навроцкий сообщил, что находится в постоянном контакте с министром обороны и военным руководством с момента нарушения польского воздушного пространства, то есть с начала ночи.
Я участвовал в брифингах в Оперативном командовании Вооруженных сил. Вскоре я проведу брифинг в Бюро нацбезопасности, на котором будет присутствовать глава правительства. Безопасность нашей Родины является главным приоритетом и требует тесного сотрудничества,
– заявил президент Польши.
В то же время премьер Польши Дональд Туск созывает экстренное заседание правительства. Оно запланировано на 9 часов утра по киевскому времени. Перед этим Туск проводит встречу с министрами, ответственными за безопасность страны.
Что известно о "Шахеды" в Польше этой ночью?
Ночью во время российской атаки Воздушные силы ВСУ сообщили, что вражеские беспилотники направляются в сторону города Замостье, Польша. Вскоре сообщение удалили.
В конце концов сама Варшава подтвердила нарушение воздушного пространства российскими дронами. Страна подняла в небо военную авиацию и перевела системы ПВО в состояние высокой боевой готовности.
Мониторинговые сообщества насчитали 5 F-16 и несколько F-35. А также самолет SAAB, то есть самолет дальней разведки. Кроме того, авиацию поднимали и другие страны НАТО.
Польские военные расценивают нынешнюю атаку России как акт агрессии. В Оперативном командовании ВС Польши отметили, что часть дронов, которые вторглись в воздушное пространство страны, были сбиты. Сейчас продолжается поиск и локализация мест возможного падения этих объектов.
Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что российские дроны, влетевшие в Польшу, свидетельствуют о том, что чувство безнаказанности Путина продолжает расти, поскольку он не был должным образом наказан за свои предыдущие преступления. По его словам, слабая реакция еще больше спровоцирует Россию.