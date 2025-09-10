Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Кароля Навроцкого в соцсети Х.

Как реагирует глава государства на атаку?

Кароль Навроцкий сообщил, что находится в постоянном контакте с министром обороны и военным руководством с момента нарушения польского воздушного пространства, то есть с начала ночи.

Я участвовал в брифингах в Оперативном командовании Вооруженных сил. Вскоре я проведу брифинг в Бюро нацбезопасности, на котором будет присутствовать глава правительства. Безопасность нашей Родины является главным приоритетом и требует тесного сотрудничества,

– заявил президент Польши.

В то же время премьер Польши Дональд Туск созывает экстренное заседание правительства. Оно запланировано на 9 часов утра по киевскому времени. Перед этим Туск проводит встречу с министрами, ответственными за безопасность страны.

Что известно о "Шахеды" в Польше этой ночью?