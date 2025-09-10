Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Джо Уилсона в социальной сети Х.

Как в США реагируют на вражеские БПЛА в Польше?

Республиканец Джо Уилсон заявил, что Россия атакует Польшу, союзника НАТО, с помощью иранских беспилотников менее чем через неделю после того, как Дональд Трамп принял Кароля Навроцкого в Белом доме.

Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их скорую реакцию на продолжение неспровоцированной агрессии военного преступника Путина против свободных и продуктивных стран,

– написал конгрессмен.

Он также призвал Дональда Трампа ответить обязательными санкциями против России, которые приведут к банкротству ее военной машины и "вооружат Украину оружием, способным поразить Россию".

По словам Уилсона, Путин больше не удовлетворяется только ударами по Украине – теперь глава Кремля испытывает решительность на территории НАТО.

Путин заявил, что "Россия не знает границ". Свободные и преуспевающие страны научат Россию разбираться в границах,

– подытожил американский политик.

В CNN также сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио подтвердил получение информации о российских беспилотниках в воздушном пространстве Польши.

Что известно о нарушении воздушного пространства Польши?