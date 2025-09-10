Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Джо Уилсона в социальной сети Х.
Читайте также "Незапланированная военная активность": в Польше из-за "Шахеды" закрываются аэропорты
Как в США реагируют на вражеские БПЛА в Польше?
Республиканец Джо Уилсон заявил, что Россия атакует Польшу, союзника НАТО, с помощью иранских беспилотников менее чем через неделю после того, как Дональд Трамп принял Кароля Навроцкого в Белом доме.
Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их скорую реакцию на продолжение неспровоцированной агрессии военного преступника Путина против свободных и продуктивных стран,
– написал конгрессмен.
Он также призвал Дональда Трампа ответить обязательными санкциями против России, которые приведут к банкротству ее военной машины и "вооружат Украину оружием, способным поразить Россию".
По словам Уилсона, Путин больше не удовлетворяется только ударами по Украине – теперь глава Кремля испытывает решительность на территории НАТО.
Путин заявил, что "Россия не знает границ". Свободные и преуспевающие страны научат Россию разбираться в границах,
– подытожил американский политик.
В CNN также сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио подтвердил получение информации о российских беспилотниках в воздушном пространстве Польши.
Что известно о нарушении воздушного пространства Польши?
- В ночь на 10 сентября россияне нарушили воздушное пространство Польши – на территорию страны залетели несколько "Шахедов".
- В ответ Польша подняла много авиации – мониторинговые сообщества насчитали 5 F-16 и несколько F-35. А также самолет SAAB, то есть самолет дальней разведки. Сообщалось, что свои самолеты подняли Румыния, Венгрия, Словакия и даже Нидерланды.
- Польша также закрыла несколько аэропортов, включая Варшавский международный аэропорт, из-за незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением государственной безопасности.