По состоянию на утро 10 сентября 2025 года есть информация о 3 таких аэропортах. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология атаки БпЛА на Украину 10 сентября Россия снова атакует "Шахедами": где есть угроза удара

Какие аэропорты в Польше закрыты из-за "Шахедов"?

В Польше закрыты три аэропорта – Жешув-Ясенка (EPRZ), Люблин-Свидник (EPLB) и Варшава-Шопен (EPWA). Эта ситуация вызвана инцидентами с российскими ударными БПЛА, которые пересекли воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября.

Польское военное командование привело авиацию и наземную ПВО в состояние наивысшей готовности.

Заметим, аэропорт в Жешуве закрыт из-за "незапланированной военной активности", тем время как Жешув является ключевым логистическим хабом для военной и гуманитарной помощи Украине. Закрытие действует как минимум до 6 утра, как указано в сообщении NOTAM.

По Люблину и Варшаве, как пишут в сети, они также закрыты по аналогичным причинам. И Люблин, к слову, также часто используют как альтернативный хаб для перенаправления грузов из Жешува.

В социальных сетях прямо сейчас активно обсуждают эти закрытия, связывая их с угрозой российских дронов. Мониторинговые каналы пишут, что таких в Польшу залетело примерно 10. Польские власти не комментируют детали, но уже признала усиление безопасности.

