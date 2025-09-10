Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Кароля Навроцького у соцмережі Х.

Як реагує глава держави на атаку?

Кароль Навроцький повідомив, що перебуває у постійному контакті з міністром оборони і військовим керівництвом з моменту порушення польського повітряного простору, тобто від початку ночі.

Я брав участь у брифінгах в Оперативному командуванні Збройних сил. Незабаром я проведу брифінг в Бюро нацбезпеки, на якому буде присутній голова уряду. Безпека нашої Батьківщини є головним пріоритетом і вимагає тісної співпраці,

– заявив президент Польщі.

У той самий час прем'єр Польщі Дональд Туск скликає екстрене засідання уряду. Воно заплановане на 9 годину ранку за київським часом. Перед цим Туск проводить зустріч із міністрами, відповідальними за безпеку країни.

Що відомо про "Шахеди" у Польщі цієї ночі?