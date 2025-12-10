Що відомо про плани польської оборонної компанії?

Polska Grupa Zbrojeniowa SA хоче продавати більше зброї, що випробували в Україні, та посилити співпрацю з такими провідними компаніями, як Rheinmetall AG , Thales SA та BAE Systems Plc, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Компанія планує отримати більше іноземних контрактів на постачання свого обладнання, зокрема переносних систем ППО та гаубиць, які пройшли бойові випробування в Україні.

Цей поштовх відбувається на тлі того, як ЄС розблоковує фінансування, спрямоване на відновлення своєї оборонної промисловості. Польські оборонні підрядники здебільшого намагаються задовольнити попит з боку свого уряду, оскільки країна подвоїла свій оборонний бюджет майже до 5% від ВВП з 2022 року.

PGZ, яка об'єднує 70 фірм і має 22 000 співробітників, прагне посилити свій міжнародний авторитет у той час, коли Польща стане найбільшим бенефіціаром озброєння ЄС, відомого під абревіатурою SAFE. Холдинг вже співпрацює:

з Thales та британською Babcock International Group Plc щодо фрегатів;

з BAE Systems щодо боєприпасів;

з Rheinmetall щодо виробництва бронетехніки.

Ініціатива має суворі правила "купуй європейське", що дозволяють її учасникам купувати нове військове спорядження.

Що відомо про нову програму для оборони ЄС?

Європейський парламент схвалив схему фінансування оборонних інвестицій у розмірі 1,5 мільярда євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Європейська програма оборонної промисловості (EDIP) має на меті посилити обороноздатність континенту та оптимізувати виробництво. Це стало частиною ширшої програми переозброєння Європи, спричиненої побоюванням щодо Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році.

Для забезпечення фінансування за цією схемою, яка діє до 2027 року, щонайменше 65% вартості компонентів оборонної продукції повинні походити з ЄС або країн-партнерів. Загалом EDIP буде використано для:

зміцнення оборонної промисловості ЄС;

стимулювання спільних закупівель та виробництва;

збільшення підтримки України з боку ЄС.

Що відомо про виробництво зброї в Україні?