Что известно о планах польской оборонной компании?
Polska Grupa Zbrojeniowa SA хочет продавать больше оружия, что испытали в Украине, и усилить сотрудничество с такими ведущими компаниями, как Rheinmetall AG , Thales SA и BAE Systems Plc, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Компания планирует получить больше иностранных контрактов на поставку своего оборудования, в частности переносных систем ПВО и гаубиц, которые прошли боевые испытания в Украине.
Этот толчок происходит на фоне того, как ЕС разблокирует финансирование, направленное на восстановление своей оборонной промышленности. Польские оборонные подрядчики в основном пытаются удовлетворить спрос со стороны своего правительства, поскольку страна удвоила свой оборонный бюджет почти до 5% от ВВП с 2022 года.
PGZ, которая объединяет 70 фирм и имеет 22 000 сотрудников, стремится усилить свой международный авторитет в то время, когда Польша станет крупнейшим бенефициаром вооружения ЕС, известного под аббревиатурой SAFE. Холдинг уже сотрудничает
- с Thales и британской Babcock International Group Plc по фрегатам;
- с BAE Systems по боеприпасам;
- с Rheinmetall по производству бронетехники.
Инициатива имеет строгие правила "покупай европейское", позволяющие ее участникам покупать новое военное снаряжение.
Что известно о новой программе для обороны ЕС?
Европейский парламент одобрил схему финансирования оборонных инвестиций в размере 1,5 миллиарда евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Европейская программа оборонной промышленности (EDIP) имеет целью усилить обороноспособность континента и оптимизировать производство. Это стало частью более широкой программы перевооружения Европы, вызванной опасением относительно России после ее вторжения в Украину в 2022 году.
Для обеспечения финансирования по этой схеме, которая действует до 2027 года, не менее 65% стоимости компонентов оборонной продукции должны происходить из ЕС или стран-партнеров. В целом EDIP будет использован для:
- укрепления оборонной промышленности ЕС;
- стимулирования совместных закупок и производства;
- увеличения поддержки Украины со стороны ЕС.
Что известно о производстве оружия в Украине?
Специалисты команды "Стальные шершни" создали новый украинский дрон-камикадзе средней дальности "Дартс". Он является доступным, простым в обслуживании и эффективным в уничтожении вражеской техники. Дрон "Дартс" может пролететь десятки километров, имеет прочный корпус и стоит примерно тысячу долларов.
Более 40% оружия на фронте изготовлено в Украине, и планируется увеличить этот показатель до 50% до конца года. Украина активно начинает производить дроны и ракеты, в частности Fire Point FP-1 и FP-5 "Фламинго", для ударов по территории России.
Украина откроет представительские офисы по продаже оружия в Копенгагене и Берлине, что станут платформами для сотрудничества с правительствами, бизнесом и армиями других стран.