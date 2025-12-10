Что известно о планах польской оборонной компании?

Polska Grupa Zbrojeniowa SA хочет продавать больше оружия, что испытали в Украине, и усилить сотрудничество с такими ведущими компаниями, как Rheinmetall AG , Thales SA и BAE Systems Plc, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Компания планирует получить больше иностранных контрактов на поставку своего оборудования, в частности переносных систем ПВО и гаубиц, которые прошли боевые испытания в Украине.

Этот толчок происходит на фоне того, как ЕС разблокирует финансирование, направленное на восстановление своей оборонной промышленности. Польские оборонные подрядчики в основном пытаются удовлетворить спрос со стороны своего правительства, поскольку страна удвоила свой оборонный бюджет почти до 5% от ВВП с 2022 года.

PGZ, которая объединяет 70 фирм и имеет 22 000 сотрудников, стремится усилить свой международный авторитет в то время, когда Польша станет крупнейшим бенефициаром вооружения ЕС, известного под аббревиатурой SAFE. Холдинг уже сотрудничает

с Thales и британской Babcock International Group Plc по фрегатам;

с BAE Systems по боеприпасам;

с Rheinmetall по производству бронетехники.

Инициатива имеет строгие правила "покупай европейское", позволяющие ее участникам покупать новое военное снаряжение.

Что известно о новой программе для обороны ЕС?

Европейский парламент одобрил схему финансирования оборонных инвестиций в размере 1,5 миллиарда евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Европейская программа оборонной промышленности (EDIP) имеет целью усилить обороноспособность континента и оптимизировать производство. Это стало частью более широкой программы перевооружения Европы, вызванной опасением относительно России после ее вторжения в Украину в 2022 году.

Для обеспечения финансирования по этой схеме, которая действует до 2027 года, не менее 65% стоимости компонентов оборонной продукции должны происходить из ЕС или стран-партнеров. В целом EDIP будет использован для:

укрепления оборонной промышленности ЕС;

стимулирования совместных закупок и производства;

увеличения поддержки Украины со стороны ЕС.

Что известно о производстве оружия в Украине?