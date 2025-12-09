Об особенностях украинской разработки 24 Каналу рассказали бойцы 54 ОМБр.
Смотрите также Пылало трое суток: СБУ успешно поразила терминал сжиженного газа в российском порту "Темрюк"
Что известно о новом дроне "Дартс"?
Как рассказали военные, Силы обороны все чаще применяют новейший дрон средней дальности "Дартс". Отмечается, что подготовить его к работе можно за 15 – 20 минут.
Кроме того, преимуществом дрон-камикадзе называют доступность. Цена "Дартса" составляет примерно тысячу долларов, что почти не отличается от стоимости FPV-дрона. Однако по мощности и эффективности украинский БпЛА значительно сильнее, уверяют военные.
Главный оператор БпЛА "Дартс" с позывным "Гром" с САДн 54-й ОМБр рассказал, что на этом дроне он и освоил боевую работу.
"Дартс" может позволить уничтожить оператору вражескую технику, которая будет стоить в районе от 3 до 5 миллионов. Им можно залететь как можно дальше в тыл, где размещается техника,
– рассказал "Гром".
Относительно характеристик, то дрон может пролететь до 50 километров и развивает скорость до 160 километров в час. Военные добавили, что корпус аппарата создан из прочных материалов, поэтому он может выдерживать попадания из стрелкового оружия.
Как выглядит работа нового БпЛА: смотрите видео
По словам бойцов, большинство деталей являются "гражданскими", а из военных элементов только те, отвечающие за подрыв, и боезаряд.
По мнению операторов дрона, "Дартс" доказывает, что недорогой аппарат может быть не менее эффективными, чем иностранные аналоги.
Обратите внимание! Бойцы 54 ОМБр открыли сбор на оптоволокно и дополнительное оборудование к нему. Их цель собрать 500 тысяч гривен. Задонатить можно по ссылке на банку.
Недавние удары Украины по врагу
На днях Силы обороны нанесли удар по Темрюкскому порту в России. Там уничтожено 20 резервуаров, что составляет около 70% объекта. Пожар на эстакаде сжиженного газа продолжался трое суток.
Ранее сообщалось, что под атакой также были склады боеприпасов и горючего на временно оккупированной Луганщине.
А в Донецкой области украинские бойцы ударили по вражескому складу БпЛА и ЗРГК "Панцирь-С1".