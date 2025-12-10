Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний у розмові з 24 Каналом пояснив, які переваги українського "Сапсану". Він зазначив, завдяки чому його використання по території Росії є ефективним.

До теми Потужніші за ATACMS: Зеленський заявив про застосування балістичної ракети "Сапсан"

Чому "Сапсан" стане великою проблемою для росіян?

Нарожний підкреслив, що Україна, судячи з повідомлення Володимира Зеленського, вже застосовує балістичну ракету "Сапсан".

Насправді у фахівців підозр, що вони у нас вже працювали, було і раніше достатньо. Просто тема ракетної програми була секретною – ніхто ніколи, або дуже рідко, її коментував,

– зауважив військовий експерт.

Водночас про розробку "Сапсана" було відомо доволі давно. Це державна програма, якій вже приблизно 15 років, але вона раніше незадовільно фінансувалася.

Перша згадка, за його словами, про щось схоже на роботу саме "Сапсана" була у 2022 році, коли відбувся удар по авіабазі Сакі в окупованому Криму. Тоді сталися три великих вибухи на аеродромі, і виникла підозра у фахівців, що діяли саме балістичні ракети. Оскільки партнери нам їх тоді не передавали, то це мала бути виключно українська балістика.

Варто знати. Грім-2/ОТРК "Сапсан" має схожі характеристики з російською балістичною ракетою "Іскандер-М". Її дальність складає близько 500 кілометрів, а маса бойової частини становить 500 кілограмів. Радіус влучання – приблизно 10 метрів. Це, за словами Павла Нарожного, доволі потужна зброя.

Найголовніший момент, як зазначив військовий експерт, навіть не у розмірі "Сапсана" і не у швидкості. Для Росії проблема у тому, що вона має доволі обмежену кількість комплексів, здатних перехоплювати балістичні ракети. Йдеться про С-400, С-500 і ще С-350 "Витязь", який у росіян у дуже малих кількостях.

Скільки систем ППО залишилось в Росії?

"У Росії до повномасштабного вторгнення було близько 50 комплексів С-400. З початку війни було багато повідомлень від СБУ, ССО та інших українських структур про знищення російських С-400, радарів, пускових установок. Тому на сьогодні у росіян залишилось у кращому випадку приблизно 30 одиниць таких комплексів. Проте цією кількістю систем захистити усю величезну територію Росії неможливо", – наголосив Павло Нарожний.

Крім того, Україна використовує інші балістичні ракети, наприклад, ATACMS, які передавали США. Проте, за його словами, немає жодного підтвердження того, що росіяни можуть збивати ці американські ракети.

Водночас використання Україною ATACMS ускладнюється тим, що є залежність від їх постачання, також ця зброя передається з певними умовами застосування. Проте у використанні власної балістичної зброї наша країна не має обмежень.

Тому факт підтвердження їхнього застосування є, на думку Нарожного, величезним кроком уперед в спроможності Збройних Сил України.

Що відомо про використання української балістичної ракети "Сапсан"?