Разом з цим Україна очікує на рішення використовувати західну зброю для ударів по Росії. Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що поступ у цьому питанні дуже повільний.

Дивіться також Змінить правила гри: Федоров відповів, скільки коштує ракета-дрон "Паляниця"

Яку зброю могла створити Україна

Наразі виглядає так, що американці допомагають Владіміру Путіну, гальмуючи надання дозволу. Зараз росіяни передислоковують свої літаки та всі необхідні засоби ще далі від кордону. Ймовірно, у США дадуть дозвіл тоді, коли переміщення завершаться.

Тому нам необхідно застосовувати нашу зброю, яка вже є. Це БпЛА дальністю 1000 – 2000 кілометрів, які летять по воєнним об'єктам Росії, а також у Криму. Президент України й західні джерела повідомляють, що це може бути пов'язано з воєнною програмою "Грім-2".

Також у нас є ракета-дрон "Паляниця" – ця програма також потребує масштабування. Але росіяни ведуть розвідку за всім, що робиться у нашому оборонному комплексі,

– зауважив Романенко.

Наразі Джо Байден ще не вирішив, чи давати нам далекобійні ракети. Вони потрібні нам у великій кількості. Також важливим є доробити на літаках F-16 радіолокатори, зараз на них встановлюють нову систему РЕБ.



За словами Романенка, програма масштабування балістичних ракет лежить в безпековій та фінансовій площинах. Це комплексне рішення, а важливою є політична складова. "Грім-2" – це назва проєкту "Сапсан", який існував з 2009 року по 2013. Але росіяни, а також українські зрадники зробили все, щоб загальмувати цей процес.

Зараз ми тільки проводимо запуски, можливості нарощуються, але потрібний час ми втратили. Якби у нас існували ці засоби – залежність від партнерів була б меншою,

– підсумував генерал-лейтенант у відставці.