Володимир Зеленський заявив, що ракета-дрон "Паляниця" була вперше успішно застосована 24 серпня, вразивши військовий об'єкт ворога на тимчасово окупованій території. Президент також наголосив, що ракет-дронів ставатиме більше.

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Скільки коштує ракета-дрон "Паляниця"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що наступним кроком буде розширення виробництва.

Я думаю, що це змінить правила гри, тому що ми зможемо завдати удару там, де Росія сьогодні цього не очікує,

– сказав він в інтерв'ю.

Федоров з міркувань безпеки відмовився уточнити дальність і поточні поставки, але зазначив, що бере участь у проєктах з розробки вітчизняних ракет з кінця 2022 року.

За словами міністра, кожна ракета коштує менш як 1 мільйон доларів, і військові звертаються до приватного сектора, щоб ще більше знизити собівартість виробництва. Федоров наголосив, що приватний ринок неймовірно швидко генерує рішення.

Один зі спеціалістів, які брали участь у проєкті створення ракети великої дальності, сказав, що це "абсолютно нова розробка, з нуля", яка почалася близько 18 місяців тому.

Це не продовження старого радянського проєкту,

– сказав фахівець на умовах анонімності для збереження секретності.

За його словами, ракета має твердопаливний прискорювач, який її розганяє, а потім реактивний двигун.

До слова, журналісти Defence Express припускають, що "Паляниця" могла застосовуватися й раніше, до 24 серпня, для ударів по тимчасово окупованих територіях.